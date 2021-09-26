الصحة الإسرائيلية: 2616 إصابة بكورونا ترفع الحالات النشطة لـ62993

شخصت 1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس السبت، ما يرفع إجمالي الإصابات النشطة إلى 62993 إصابات، فيما واصلت الإصابات الخطيرة بالارتفاع، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وتوفي خلال الـ24 ساعة الماضية 7 أشخاص تأثرا بإصابتهم بالفيروس، ليبلغ إجمالي وفيات كورونا 7649 حالة وفاة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020.

وأظهرت إحصاءات وزارة الصحة الارتفاع المتواصل في الحالات الخطيرة، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 1026 مصابا، بينهم 711 مصابا بحالة خطيرة و211 وصفت حالتهم بحرجة تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي مقابل الارتفاع المتواصل بالإصابات الخطيرة والحالات الحرجة، أظهر مُعامل تناقل العدوى(R) استقرارا حين توقف عند 0.81 وذلك بعد أن تراجع حيث كان يوم الجمعة 0.91، علما أن السبب الرئيسي للارتفاع بالحالات الخطيرة والحرجة بأن غالبية الإصابات لأشخاص لم يتلقوا التطعيم ضد كورونا.

يذكر أن المعدل اليومي لهذا لأسبوع بكل ما يتعلق في الإصابات بلغ 5857 إصابة، علما أنه في الأسبوع الماضي بلغ المعدل اليومي للإصابات 7941 إصابة، ويرجح التراجع في معدل الإصابات اليومي إلى فترة الأعياد اليهودية وعدم الإقبال على إجراء الفحوصات.

وأصيب بكورونا 1,262,868 شخصا في البلاد منذ بداية الجائحة، بينما حصل على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، حتى مساء السبت، بحسب المعطيات 3,185,582 شخصا، بينما حصل على الجرعة الثانية 5,610,786 شخصا، وعلى الجرعة الأولى 6,085,670 شخصا.