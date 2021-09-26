خلافا للتوقعات: نسبة البطالة تستقر عند 8% في شهر آب

دلّت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الأحد، على أن تراجع البطالة توقف عند نسبة مرتفعة خلال شهر آب/أغسطس الماضي، إذا كان هناك 333.5 ألف عاطل عن العمل، يشكلون 7.8% من قوة العمل، في النصف الثاني من الشهر الماضي.

وكانت توقعات وزارة المالية في نهاية حزيران/يونيو الماضي، بعد وقف دفع مخصصات الإجازة بدون عمل، أن عدد العاطلين عن العمل بحلول نهاية العام الحالي سيكون ربع مليون شخص، لكن المعطيات الجديدة تدل على أن هذه التوقعات كانت ولا تزال متفائلة.

فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل في النصف الأول من آب/أغسطس 349.6 الف شخص، وشكلوا نسبة بطالة 8.1%. وبذلك، انتهى هذا الشهر بمعدل بطالة 8%، علما أن هذه النسبة كانت 7.6% في النصف الثاني من تموز/يوليو الماضي.

وتشير المعطيات إلى أن عدد العاملين عن العمل استقر عند 330 – 360 ألف شخص، في الاشهر الأخيرة، وبذلك لُجم التراجع الكبير الذي كان متوقعا في عدد العاطلين عن العمل إثر فتح المرافق الاقتصادية في أعقاب إغلاقات كورونا.

وتشير المعطيات إلى وجود أكثر من 130 الف وظيفة شاغرة في المرافق المرافق الاقتصادية، وفي فروع متنوعة.

لكن يتبين من معطيات دائرة الإحصاء المركزية أنه خلال آب/أغسطس كان هناك عاطلون عن العمل أكثر ليسوا مرتبطين بأزمة كورونا من عددهم في تموز/يوليو، وذلك على خلفية انتشار موجة كورونا الرابعة.