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انتهاء صلاحية القديمة: الشارة الخضراء الجديدة تدخل حيز التنفيذ الأحد

تاريخ النشر: 01/10/2021 - 08:25

انتهاء صلاحية القديمة: الشارة الخضراء الجديدة تدخل حيز التنفيذ الأحد
مركز تطعيم ضد كورونا في القدس (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تدخل حيز التنفيذ بعد غد، الأحد، الشارة الخضراء الجديدة، التي يُسمح بموجبها الدخول إلى المطاعم، عروض ثقافية ورياضية، أماكن ترفيه، معاهد لياقة بدنية وقاعات الافراح.

ويعني ذلك أن قرابة مليوني مواطن سيفقدون الشارة الخضراء التي يحملونها حتى الآن، وبينهم قرابة مليون و548 ألف مواطن تلقوا جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا، ولكنهم لم يتلقوا جرعة التطعيم الثالثة، والباقون تعافوا من مرضهم بكورونا ولم يتلقوا التطعيم بجرعة واحدة على الأقل.

يشار إلى أن الشارة الخضراء الجديدة تشمل توقيعا رقميا، يتعين على أصحاب المصالح التجارية إجراء مسح له من أجل السماح لحامله بالدخول. وتصميم الشارة الجديدة مختلف عن القديمة، ولذلك بالإمكان التمييز بينهما بوضوح.

ويأتي استخدام الشارة الجديدة بعد أن رُصد، منذ تموز/يوليو الماضي، ارتفاع في عدد المتطعمين الذين أصيبوا بكورونا، خاصة بين أبناء 60 عاما فما فوق. وأظهرت دراسات أن السبب الأساسي لذلك هو انخفاض نجاعة اللقاح مع مرور الوقت، وتم التعبير عن ذلك بتراجع المضادات في جسد المتطعم.

وأدى تراجع نجاعة التطعيم إلى ازدياد في انتشار الفيروس، ونتيجة لذلك ارتفاع عدد المرضى في حالة خطيرة المسررين في المستشفيات وفي حالات الوفاة من جراء الإصابة بالفيروس. وإثر ذلك، قررت وزارة الصحة الإسرائيلية تطعيم السكان بجرعة ثالثة، ويبدو حتى الآن أن المتطعمين بهذه الجرعة لديهم حماية كبيرة قياسا بغيرهم والذين تلقوا جرعتي التطعيم فقط.

وإثر ذلك، قررت وزارة الصحة أن الذين تلقوا ثلاث جرعات من اللقاح ضد فيروس فقط يعتبرون متطعمين ويستحقون الحصول على الشارة الخضراء الجديدة، التي ستكون سارية المفعول لستة أشهر منذ تلقي الجرعة الثالثة. وليس واضحا الآن ما الذي سيحدث بعد ستة أشهر.

وسيعتبر الشخص متطعم ضد كورونا في حال تلقى الجرعة الثانية بعد أسبوع من تلقيه هذه الجرعة بلقاح "فايزر" أو أسبوعين بعد تلقيه لقاح "موديرنا". وسيحصل هؤلاء على الشارة الخضراء الجديدة، وبعد ستة أشهر سيضطرون إلى تلقي الجرعة الثالثة.

بودكاست عرب 48

#كورونا
#فيروس كورونا
#الشارة الخضراء الجديدة
#الجرعة الثالثة

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