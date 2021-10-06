تأجيل الالتزام بالشارة الخضراء الجديدة... وتمديد سريان القديمة

أجّلت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، ضرورة الالتزام بتقديم الشارة الخضراء الجديدة، التي يُسمح بموجبها الدخول إلى المطاعم، وإلى عروض ثقافية ورياضية وأماكن ترفيه، موعاهد لياقة بدنية وقاعات أفراح؛ وذلك لمدّة عشرة أيام.

وجاء التأجيل بسبب الصعوبات الفنية في إصدار الشارة الخضراء الجديدة، بالنسبة لبعض المتعافين من إصاباتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذين أُصيبوا بالفيروس بعد تلقيّهم اللقحات المضادّة للفيروس.

وبناءً على إعلان وزارة الصحة، سيكون من الممكن الاستمرار في إظهار الشارة الخضراء القديمة، حتى 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ويُتوقَّع أن توافق اللجنة الوزارية لشؤون جائحة كورونا (كابينيت كورونا)، على التأجيل في استفتاء هاتفيّ حتّى الخميس.

كما يُـوقَّع أن توافق اللجنة على سلسلة من التخفيفات بشأن الشارة، بما في ذلك استبعاد المطاعم، والأماكن الخارجيّة (في الهواء الطلق)، وبِرك السباحة الداخلية كذلك، من ضرورة الدخول إليها بشرط إظهار الشارة.

والأحد الماضي، دخلت الشارة الخضراء الجديدة، حيز التنفيذ، غير أنّه تم تسجيل العديد من الأخطاء في موقع وزارة الصحة، الذي يتم من خلاله استصدار الشارة، وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، مساء الأربعاء.

وفي سياق ذي صلة، تُظهر المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، مساء الأربعاء، انخفاضا إضافيا في عدد المصابين الذين يعانون من حالات حرجة، والذي وصل إلى 472؛ من بينهم 193 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعيّ.

وتم تسجيل 2514 إصابة جديدة بالفيروس الثلاثاء، في حين سُجِّلت 1605 إصابات الأربعاء، في حين بقيت نسبة الاختبارات الموجبة ثابتة عند 2.32%.