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إدلشتاين يعتزم منافسة نتنياهو على رئاسة الليكود

تاريخ النشر: 11/10/2021 - 20:34

إدلشتاين يعتزم منافسة نتنياهو على رئاسة الليكود
إدلشتاين ونتنياهو في استقبال شحنة لقاحات مضادة لكورونا (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن عضو الكنيست، يولي إدلشتاين، مساء اليوم، الإثنين، أنه يعتزم الترشح لرئاسة الليكود في مواجهة رئيس الحزب ورئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو؛ واعتبر إدلشتاين أن إحداث تغيير في قيادة الليكود شرط أساسي لعودة الحزب إلى السلطة.

وقال إدلشتاين في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، إنه "قررت الترشح لقيادة الحركة لأن الحكومة الحالية تشكل خطورة على دولة إسرائيل. أجرينا انتخابات أربع مرات، وأربع مرات كان الليكود أكبر فصيل في الكنيست".

وتابع "فشلنا أربع مرات في تشكيل حكومة؛ إذا لم نقم بتسوية الحسابات داخل الليكود، فسنبقى في المعارضة لسنوات عديدة قادمة". وتابع "الاختيار الحقيقي لأعضاء وموظفي الليكود لن يكون بيني وبين نتنياهو، وإنما بيني وبين يائير لبيد - لأنه إذا فشل نتنياهو أربع مرات في تشكيل الحكومة، فلماذا سينجح في ذلك بالمرة الخامسة؟".

وأضاف "حتى في أكثر استطلاعات الرأي تفاؤلا، نحن (حزب الليكود وكتلة اليمين بقيادة نتنياهو) لا نصل إلى 61 مقعدا" في الكنيست. وتابع "أنا أعلم أنه لن تكون هناك انتخابات تمهيدية (لاختيار قيادة جديدية لليكود) الأسبوع المقبل، لكنني آمل أن تتم في الأشهر المقبلة. أي شخص يقول إنه يمكننا الانتظار لمدة ثلاث سنوات أخرى، يقول في الواقع: سنبقى ثلاث سنوات أخرى في المعارضة".

وعند سؤاله عن سبب اختلاف مصيره في الانتخابات التمهيدية في الليكود عن مصير غدعون ساعر الذي واجه نتنياهو وخسر، قال إدلشتاين "واجه ساعر رئيس حكومة خلال ولايته، ثم اعتقد أعضاء الليكود أن هذا الأمر (عدم القدرة على تشكيل الحكومة) ربما كان خطأ لمرة واحدة. لكن الأمر مختلف بعد أربع مرات. حصلنا على 36 مقعدًا ولم يساعدنا ذلك".

وردا على تصريحات إدلشتاين، قال مقربون منن نتنياهو: "الليكود هو حزب ديمقراطي. أعيد انتخاب بنيامين نتنياهو زعيم ليكود بنسبة 72.5% قبل أقل من عامين. أي شخص مهتم بالترشح للقيادة مرحب به للقيام بذلك في الانتخابات التمهيدية".

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها إدلشتاين أنه يعتزم منافسة نتنياهو على زعامة الليكود، علما بأن تقارير صحافية كانت قد أشارت إلى أنه أعلن عن ذلك لمقربين منه وفي محادثات مغلقة مع ناشطين في الحزب.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن إدلشتاين تحدث عن إمكانية الإطاحة بنتنياهو من رئاسة الحزب مع كبار أعضاء الليكود، وشدد على أنه "لو كان لدى الليكود مرشحا آخر لتشكيل الحكومة لنجح في الاحتفاظ بالسلطة".

بودكاست عرب 48

#بنيامين نتنياهو
#الليكود
#إدلشتاين

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