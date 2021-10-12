استطلاع: دون نتنياهو... الليكود يتراجع لكنه يستعيد السلطة

بيّن استطلاع للرأي عرضته القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن أحزاب الائتلاف الذي تشكلت بموجبه "حكومة التغيير" الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، لن تكون قادرة على الحصول على نفس عدد المقاعد لو أجريت الانتخابات اليوم.

كما يبيّن الاستطلاع أنّ قوّة الليكود برئاسة رئيس الحكومة السابق ورئيس الحزب، بنيامين نتنياهو، تتصاعد، لكنه يبقى غير قادر على تشكيل حكومة، وفيما تتقلص قوة الليكود دون نتنياهو، إلا أن الحزب سيصبح قادرا على العودة إلى السلطة وتشكيل ائتلاف حكومي.

الحزب عدد المقاعد الليكود برئاسة نتنياهو 34 "يش عتيد" 18 "شاس" 9 "كاحول لافان" 8 العمل 7 "يهودت هتوراه" 7 "يمينا" 7 القائمة المشتركة 6 "الصهيونية الدينية" 6 "يسرائيل بيتينو" 5 "ميرتس" 5 "يتكفا حداشا" 4 القائمة الموحدة 4

وفي هذه الحالة، تتراجع قوة الائتلاف الحالي من 61 إلى 58 مقعدا، وترتفع قوة معسكر نتنياهو إلى 56، لكنه يبقى غير قادر على تشكيل حكومة.

وأظهر الاستطلاع أن الإطاحة بنتنياهو من زعامة الليكود، وترشح الحزب في قائمة يقودها وزير الصحة السابق، يولي إدلشتاين، الذي كان قد أعلن أمس، الإثنين، أنه عازم على منافسة نتنياهو على رئاسة الحزب، سيؤدي إلى إضعاف الليكود وتراجع قوته إلى 20 مقعدا، ليتقاسم الصدارة مع "يش عتيد" الذي يزيد قوته ويحصل كذلك على 20 مقعدا.

الحزب عدد المقاعد الليكود برئاسة إدلشتاين 20 "يش عتيد" 20 "الصهيونية الدينية" 11 "كاحول لافان" 11 "شاس" 11 "يهدوت هتوراه" 8 "يمينا" 8 "العمل" 7 القائمة المشتركة 6 "يسرائيل بيتينو" 5 "ميرتس" 5 "يتكفا حداشا" 4 القائمة الموحدة 4

وفي هذه الحالة، تتراجع قوة الليكود لصالح "الصهيونية الدينية" و"كاحول لافان" و"يش عتيد"، غير أن الليكود سيكون قادرا على تشكيل حكومة يمينية بدعم 62 عضو كنيست أو حكومة يمين وسط بقوة تصل إلى 70 مقعدا.

وعن تصريحات إدلشتاين بأن نتنياهو لن يكون قادرا على تشكيل حكومة بعد أربع محاولات فاشلة؛ قال 17% من المستطلعة آراؤهم، إنهم يؤيدون هذه الادعاءات، في عارضها 68%.

وفي أوساط ناخبي الليكود، عارض 86% من المستطلعين تصريحات إدلشتاين، وعبروا عن دعمهم لنتنياهو، فيما عبّر 6% من ناخبي الليكود عن دعم مساعي إدلشتاين لمنافسة نتنياهو على رئاسة الليكود.