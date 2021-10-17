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الصحة الإسرائيلية: 734 إصابة جديدة بكورونا وسريان الشارة الخضراء الجديدة

تاريخ النشر: 17/10/2021 - 11:12

الصحة الإسرائيلية: 734 إصابة جديدة بكورونا وسريان الشارة الخضراء الجديدة
مركز للتطعيمات المضادة لكورونا في ريشون لتسيون (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

انخفض عدد الأشخاص الذين شُخصت إصابتهم بفيروس كورونا إلى أقل من ألف، أمس. وذكرت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأحد، أنه جرى تشخيص إصابة 734 شخصا بالفيروس، إثر إجراء 44,956 فحصا لكورونا، وتراجعت نسبة الفحوصات الموجبة إلى 1.63%.

كذلك انخفض عدد مرضى كورونا في حالة خطيرة إلى 388، والمرضى الموصولين بأجهزة تنفس اصطناعي إلى 157. وبلغت حصيلة الوفيات 7983 منذ بداية الجائحة.

وتلقى الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا 3,831,747 شخصا، كما تلقى الجرعة الثانية 5,698,137 شخصا، بينما تلقى الجرعة الأولى 6,201,766 شخصا.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في بداية اجتماع الحكومة اليوم، الأحد، إنه "بالإمكان القول بحذر إننا ننتصر على الموجة الرابعة، على موجة الدلتا. لكن هذا لم ينته طالما أنه لا ينتهي"، مضيفا أنه يجري إعداد البنية التحتية الطبية لمواجهة سيناريو طفرة أخرى من فيروس كورونا، والاستعداد لأشهر الشتاء.

وتدخل الشارة الخضراء الجديدة حيز التنفيذ اليوم، ليسري الإلزام بمسح الرمز الشريطي (باركود). وتشمل الشارة الخضراء الجديدة الإلزام بتلقي جرعة التطعيم الثالثة للذين تلقوا جرعتي التطعيم الأولى والثانية بل أكثر من نصف سنة.

وارتفع معامل تناقل العدوى قليلا ووصل إلى 0.77. ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، فإن 46% من الذين شُخصت إصابتهم بكورونا، أمس، هم دون سن 11 عاما، وهذه الفئة العمرية التي ليس بإمكانها الحصول على التطعيم حتى الآن.

وأضافت المعطيات أن 4% فقط من الذين شُخصت إصابتهم بالفيروس أمس هم فوق سن 60 عاما. و55% من المصابين الجدد بكورونا من اليهود غير الحريديين، و5% حريديين، بينما 37% من المجتمع العربي.

وأضافت معطيات الوزارة ان حوالي 77,500 طالب يتواجدون في الحجر الصحي، بينهم 11,283 مرضى مؤكدين.

وتصف الوزارة خمسة بلدات بأنها حمراء، وهي: عين ماهل، أم بطين، عشيرة أبو ربيعة، مستوطنة "ريفافا" ومستوطنة "غيفاع بنيامين".

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#كورونا
#فيروس كورونا
#الصحة الإسرائيلية
#الشارة الخضراء الجديدة

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