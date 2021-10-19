الصحة الإسرائيلية: 11 حالة وفاة و1483 إصابة جديدة بكورونا

توفي 11 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في البلاد، فيما تم تشخيص 1483 إصابة جديدة، أمس الإثنين، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وتواصل موجة كورونا الرابعة بالانحسار، مع تراجع الإصابات والحالات النشطة والإصابات الخطيرة في المستشفيات، في وقت تكثف وزارة الصحة من عمل محطات الفحص المتنقلة، حيث تم أخذ 104696 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 1.42% منها موجبة.

ورغم التراجع في الإصابات، يرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد، 360 مصابا بحالة خطيرة، و186 بحالة حرجة و161 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبحسب إحصاءات الصحة، فإن العدد التراكمي للمصابين منذ تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020، بلغ 1318478 من بينهم 17582 حالة نشطة، فيما بلغ عدد وفيات كورونا 8010.

إلى ذلك، تواصل وزارة الصحة توسيع دائرة التطعيم ضد كورونا، حيث تلقى 3856772 الجرعة الثالثة، بينما تلقى 5703661 الجرعة الثانية، فيما بلغ إجمالي المطعمين بالجرعة الأولى 6207918.

ومع انحسار الموجة الرابعة والتراجع المستمر في الإصابات وتحسن الحالة الوبائية، دخلت الشارة الخضراء الجديدة حيز التنفيذ، حيث ستقوم الشرطة بتطبيق تعليمات الشارة الخضراء وتحرير مخالفة بقيمة 1000 شيكل بحق كل من لا يتلزم بالتعليمات.

وتواصل الحكومة الإسرائيلية المشاورات من أجل إدخال المزيد من التسهيلات ورفع القيود الصحية خاصة في الجهاز التعليمي والمدارس، لا سيما مع توسيع العمل بمنظومة "الصف الأخضر" الهادفة إلى تقليص حجم الحجر الصحي في صفوف بالطلاب، كما سيتم فحص إمكانية تخفيف القيود الصحية الخاصة بالتجمهر.