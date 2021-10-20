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مجلس الشيوخ يصادق على تعيين نيديس سفيرا لدى إسرائيل

تاريخ النشر: 20/10/2021 - 08:58

مجلس الشيوخ يصادق على تعيين نيديس سفيرا لدى إسرائيل
توماس نيديس مقرب من رجال بايدن (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

صادقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، الليلة الماضية، على تعيين توماس نيديس، سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام.

ويتعين على السفير الأمريكي الجديد، أن يحاول منع خلافات والتصعيد بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية حول الملفين الإيراني والفلسطيني.

وجاء تعيين نيديس سفيرا لدى تل أبيب ضمن سلسلة تعيينات خارجية وافقت عليها اللجنة، وستصادق عليها الهيئة العامة لمجلس الشيوخ، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس".

وعمل نيديس، وهو أميركي يهودي، كنائب لوزير الخارجية لإدارة الموارد، كما كان مسؤولا عن الإشراف على المساعدات الأميركية والنشاط الدبلوماسي لها، وكان مرشحا لمناصب عليا أخرى، ويعتبر مقربا من رجال الرئيس جو بايدن.

وأعلن جو بايدن، في حزيران/يونيو الماضي، عن نيته تعيين نيديس كسفير للولايات المتحدة في إسرائيل.

ومنذ تولي بايدن الرئاسة ودخوله البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير الماضي، بقيت السفارة الأميركية في إسرائيل تدار بدون سفير، مثل العديد من البعثات الأميركية الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وكان السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، أنهى مهامه سفيرا للولايات المتحدة، في اليوم الذي صادف أيضا يوم تنصيب الرئيس الأميركي بايدن، في كانون الثاني/يناير الماضي.

يذكر أن نيديس ولد في العام 1961 لعائلة يهودية في مدينة دولوث بولاية مينيسوتا، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس شركة "مورغان ستانلي"، كما أشغل منصب نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد في إدارة الرئيس باراك أوباما بين الأعوام 2011 إلى 2013.

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#أميركا
#مجلس الشيوخ
#توماس نيديس
#السفير الأميركي
#جو بايدن

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