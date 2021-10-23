بينيت: محادثات معمقة ومطوّلة مع بوتين... وسأزور الإمارات قريبا

صرّح رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مساء اليوم السبت، خلال زيارته لروسيا واجتماعه بالرئيس فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أن "المحادثات كانت مطوّلة جدا معمقة بشكل خاص واستمرت لأكثر من خمس ساعات".

وأضاف بينيت من خلال بيان صادر عن مكتبه، مساء اليوم، أن "العلاقات بين إسرائيل وروسيا تعتمد على علاقات تاريخية بين الشعبين. نذكر دائما الدور الحاسم الذي لعبه الروس في إخضاع النازيين في الحرب العالمية الثانية. لا يجوز السماح بمحو هذه الذاكرة وعليها أن تنتقل من جيل لجيل".

وأشار بينيت في تصريحه إلى أن "روسيا لاعبة مهمة جدا في المنطقة وبالفعل هي تشكل نوعا من الجارة لنا من الجهة الشمالية، ولذلك العلاقات معها تحمل أيضا طابعا إستراتيجيا ويوميا تقريبا، وعليه ينبغي أن نحتفظ بخط اتصال مباشر وحميم معها".

وصرّح بينيت أنه سيسافر قريبا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة دون الإفصاح عن الموعد المحدّد للزيارة، وهذه الزيارة ستكون الأولى لرئيس حكومة إسرائيلية بصفة وشكل رسميين.

واتّفقت تل أبيب وموسكو، أمس الجمعة على استمرار السياسة المتبعة بشأن سورية، وذلك خلال الاجتماع الذي جمع الرئيس الروسي برئيس الحكومة الإسرائيلية.

وقال وزير الإسكان الإسرائيليّ، زئيف إلكين، إن بوتين وبينيت اتفقا على "استمرار السياسات القائمة والاتفاقيات القائمة (بين إسرائيل) وروسيا"، بخصوص الوضع في سورية.

وأضاف إلكين الذي حضر الاجتماع الذي استمرّ 5 ساعات، بعد أن كانت مدّته المقرّرة ساعتان فقط، أنهما اتفقا كذلك على "نموذج مستمر للعلاقة (بين البلدين)، والارتقاء بها إلى مستوى جديد".

وذكر بيان آخر صادر عن مكتب بينيت، اليوم السبت، أنه "اتصل الرئيس الروسي فلايديمير بوتين مساء اليوم برئيس الوزراء نفتالي بينيت المتواجد حاليا في مدينة سوتشي الروسية، وذلك بعد انتهاء يوم السبت اليهودي. وفي مكالمتهما استفسر الرئيس بوتين عن سلامة رئيس الوزراء بينيت في ختام عطلة نهاية الأسبوع التي قضاها في سوتشي، وشكره على لقائهما الجيد والمعمق الذي عقد أمس". وأضاف "هذا ودعا الرئيس بوتين رئيس الوزراء بينيت وقرينته لزيارة مدينة سانت بطرسبورغ، ولبى رئيس الوزراء الدعوة، وقال إنه سيسرّ القيام بهذه الزيارة في موعد لاحق".

وبعد الاجتماع أمس، وصف بينيت لقائه ببوتين بأنه "ممتاز"، وأن "المحادثة (مع بوتين) كانت طويلة جدا، واستمرت أكثر من خمس ساعات، وكانت متعمقة بشكل خاص".

وأضاف أن "روسيا لاعب مهم جدا في المنطقة، ولقد ناقشنا أنا وبوتين مجموعة واسعة من القضايا، (بدءا من) معاملته الخاصة للشعب اليهودي، (ووصولا إلى) طرق التعامل مع الإسلام الأصولي"، على حدّ قوله.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، وصف مكتب بينيت الاجتماع "بالإيجابي والدافئ"، وذكر أن بينيت سيمدّد إقامته في سوتشي حتى السبت.