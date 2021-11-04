الكنيست يصادق على ميزانية الدولة لعام 2021

صادقت الهيئة العامة للكنيست فجر اليوم الخميس، على ميزانية الدولة للعام 2021، وذلك بعد ساعات من المداولات والتحفظات، فيما تستمر المداولات من أجل إقرار ميزانية الدولة للعام 2022.

وصوت على قانون الميزانية الذي صودق عليه بالقراءات الثلاث 61 من أعضاء الكنيست، فيما عارضه 59 عضوا.

وعند الساعة العاشرة والنصف صباحا، تشرع الهيئة العامة للكنيست بالمداولات والمناقشات من أجل التصويت على ميزانية الدولة للعام 2022، حيث من المتوقع أن تستمر المداولات والتصويت على الميزانية فجر الجمعة.

وتتعزز التقديرات لدى الائتلاف الحكومة بأن ميزانية 2022 سيتم المصادقة عليها في الموعد، حيث يجري التحضيرات ويستعد لاستكمال التشريع حتى يوم الجمعة.

وتعليقا على المصادقة على ميزانية 2021، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت "هذا يوم عيد لإسرائيل، فبعد 3 سنوات من دون ميزانية والفوضى، قمنا بتشكيل حكومة وانتصرنا على فيروس كورونا، والآن نجحنا بتمرير ميزانية الدولة ونستمر نحو الأمام بكل قوة".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلية، يائر لبيد "صادقنا في الكنيست على ميزانية عام 2021، وأمامنا يوم طويل من المداولات والتحفظات حتى التصويت على ميزانية العام 2020".