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سعر صرف الدولار ينخفض إلى 3.08 شيكل

تاريخ النشر: 08/11/2021 - 16:40

سعر صرف الدولار ينخفض إلى 3.08 شيكل
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

استمر انخفاض سعر صرف الدولار واليور مقابل الشيكل اليوم، الإثنين. وبلغ سعر صرف الدولار 3.1013 شيكل واليورو 3.5894 شيكل. وبعد تحديد سعر الصرف، عصر اليوم، استمر انخفاض سعر صرف الدولار إلى حضيض غير مسبوق منذ العام 1996، ووصل إلى 3.08 شيكل، واليورو إلى 3.57 شيكل.

وأعلن البنك المركزي الإسرائيلي، أمس، أنه أنهى عملية شراء الدولارات في إطار خطة لشراء 30 مليار دولار، التي أعلن عنها محافظ بنك إسرائيل مطلع العام الحالي. ويتوقع أن يستمر بك إسرائيل في شراء دولارات "من أجل حماية الصادرات الإسرائيلية. وتراجع البنك المركزي بشكل ملموس عن تدخله في سوق العملات الأجنبية ويبدو أن التوجه هو التدخل بشكل أقل في هذه السوق" بحسب موقع "واينت" الإلكتروني.

ومع انهيار سعر صرف الدولار، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الفائت، اشترى بنك إسرائيل 1.753 مليار دولار. ومنذ بداية العام، اشترى بنك إسرائيل 30.5 مليار دولار، ليرتفع رصيد العملة الأجنبية لديه إلى 207.473 مليار دولار، وهو رصيد بحجم غير مسبوق.

وقرر بنك إسرائيل شراء 30 مليار دولار في العام الحالي لسببين: دعم الصادرات الإسرائيلية من خلال منع تزايد إضافي لقوة الشيكل، ومنع إغراق السوق بالدولارات بسبب مبيعات الغاز الطبيعي الإسرائيلي.

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#بنك إسرائيل

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