بينيت وهوروفيتس يتفقان على تسهيلات بقيود كورونا

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، اليوم الثلاثاء، عن تسهيلات في أعقاب تراجع انتشار فيروس كورونا، وذلك بموجب توصيات الجهات المهنية في وزارة الصحة.

ويتوقع أن يصوت المجلس الوزاري المصغر لمكافحة كورونا (كابينيت كورونا) في وقت لاحق من اليوم على هذه التسهيلا، من خلال استفتاء هاتفي. وستدخل هذه التسهيلات حيز التنفيذ بعد أن تصادق عليها لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست.

واتفق بينيت وهوروفيتس على التسهيلات التالية:

إلغاء كافة القيود المفروضة على التجمعات والتجمهرات في الأماكن المفتوحة.

السماح بتنظيم عروض ثقافية ورياضية وصلوات في الأماكن المفتوحة، بمشاركة ألف شخص جالسين في الحد الأقصى ومن دون الإلزام بالشارة الخضراء. ولا تسري أي قيود في ملاعب كرة القدم وأماكن أخرى مشابهة.

السماح بتنظيم عروض ثقافية ورياضية وصلوات في الأماكن المغلقة، بمشاركة 100 شخص جالسين في الحد الاقصى، ومن دون الإلزام بالشارة الخضراء.

رفع عدد المتواجدين في قاعات الأفراح المغلقة من 400 إلى 600 شخص، من خلال الإلزام بتعليمات الشارة الخضراء. ويسمح بمشاركة عدد غير محدد في حدائق الأفراح المفتوحة، ضمن تعليمات الشارة الخضراء.

إلغاء الإلزام بوضع الكمامة في التجمعات التي يزيد عدد المشاركين فيها على 100 شخص في مكان مفتوح.

يستمر الغلزام حاليا بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة.

وفي موازاة ذلك، جرى الاتفاق بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم ولجنة التربية والتعليم التابعة للكنيست على أن تتم في الأيام القريبة بلورة خطة تسهيلات ملائمة لجهاز التعليم، وتستجيب لتنظيم فعاليات ثقافية داخل المدرسة.

وتراجع انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة. وذكرت معطيات نشرتها وزارة الصحة، اليوم، أنه سُجلت أمس إصابة 564 شخصا بالفيروس إثر إجراء 86,479 فحصا لكورونا، وكانت نسبة الفحوصات الموجبة 0.66%. وبقي معامل تناقل العدوى مستقرا عند 0.89.

ويرقد في المستشفيات 161 مريضا بكرونا بحالة خطيرة، بينهم 107 مرضى يخضعون لتنفس اصطناعي. وبلغت حصيلة الوفيات 8124 منذ بداية الجائحة.