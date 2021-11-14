أش: حظر السفر لدول أوروبية وارد بسبب انتشار كورونا

قال مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، بروفيسور نحمان أش، اليوم الأحد، إنه إثر الانتشار الكبير لفيروس كورونا في دول أوروبية، فإنه من الجائز إعادة فرض حظر السفر إلى دول كهذه، وأشار إلى أن تطعيم الأطفال في سن 5 – 11 عاما قد يبدأ الأسبوع الحالي.

أفاد أش، خلال مقابلة لموقع "واينت الإلكتروني، بأن موجة كورونا في أوروبا "تثير القلق في إسرائيل. فطالما أن المرض موجود في أماكن معينة في العالم، ونرى أن انتشاره ليس بسيطا في أوروبا، فإن الخطر بوصول انتشار الفيروس إلينا قائم. وعلينا من جهة أن ندير هذه المخاطر ومنع دخول طفرات جديدة، والسماح من الجهة الأخرى بسير الحياة. وهذه الطريقة التي نحاول اتباعها في الأشهر الأخيرة".

وفيما يتعلق بالسفر الجوي، قال أش إنه "سنواصل السياسة نفسها. وما سيتغير لاحقا وفقا لمستويات انتشار الفيروس هو أنه من الجائز أن نعود إلى وصف قسم من الدول بأنها حمراء، وعندها سيحظر السفر إليها. ولا نعتزم منع دخول السياح أو حظر جارف للسفر إلى خارج البلاد".

تطعيم قاصرين ضد كورونا في ريشون لتسيون (أ.ب.)

وأضاف أش أنه "لا شك لدي في أن هذه الموجة في أوروبا هي نتيجة التراجع في نجاعة التطعيم مع مرور الوقت" في إشارة إلى التطعيمات بالجرعة الثانية وعدم إعطاء الجرعة الثالثة.

وتابع أن وزارة الصحة تتابع نجاعة الجرعة المعززة، أي الجرعة الثالثة، وأنه لم يتم رصد تراجع في نجاعتها، مثلما حدث بعد الجرعة الثانية. "ونأمل أن تصمد الجرعة المعززة وقتا أطول من ستة أشهر".

وأشار أش إلى أن التأخير في بدء تطعيم الأطفال في سن 5 – 11 عاما هو عدم وصول اللقاحات إلى البلاد. "وآمل أن تصل في الأيام القريبة، وليس بإمكاني تحديد موعد دقيق. والأمور في مرحلة متقدمة مقابل فايزر. ولا يوجد تأخير مقصود، ونريد أن نبدأ ذلك بأسرع ما يمكن. وهذا سيبدأ الأسبوع المقبل في الحد الاقصى. وربما الأسبوع الحالي، لكن على الارجح الأسبوع المقبل".

وأضاف أن تطعيم الأطفال سيبدأ من خلال صناديق المرضى، لأنه الأنجع. "ونقدر أن الأهالي سيرافقون الأولاد الأصغر سنا، ولذلك فإن صناديق المرضى هي الأكثر راحة في الساعات التي يختارونها. وسنسمح بالتطعيم في المدارس وأماكن في السلطات المحلية".

وتوقع أن تكون الاستجابة لحملة تطعيم الأطفال تدريجية وأن "تتزايد مع مرور الوقت. وأعتقد أن الأشخاص يريدون التفكير بالأمر ورؤية التطورات، لكن كلما ازدادت الثقة بأن هذه التطعيمات لا تسبب شيئا ما غير مألوف لدى الأولاد ايضا، فإنه سيصل أشخاص أكثر لتلقي التطعيم. وهناك قسم سيتلقون التطعيم منذ البداية، ولذلك أنا متفائل من أن الاستجابة ستكون جيدة مع مرور الوقت".