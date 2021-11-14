مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يلتقي رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

وصل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، أيال حولتا، إلى القاهرة اليوم، الأحد، للقاء رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، حيث سيتباحثان في الوضع في قطاع غزة ومحاولة التوصل إلى تهدئة بعيدة المدى بين إسرائيل وحركة حماس، حسبما أفاد المحلل السياسي في موقع "واللا" الإلكتروني، باراك رافيد.

وأضاف رافيد أنه يتوقع أن يتناول اللقاء بين حولتا وكامل الوساطة المصرية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، أن وفدا إسرائيليا وصل إلى القاهرة، اليوم، وسيبحث مع مسؤولين مصريين في تعزيز العلاقات بين الجانبين أيضا.

وكان "واللا" وصحيفة "يديعوت أحرونوت"، قد نقلا عن كامل، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، قوله قال إن صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس يجب أن تشمل في المرحلة الأولى إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين مسنين وأسيرات وأطفال مقابل إفراج حماس عن جثتي الجنديين والمواطنيْن الإسرائيليين".

وقال كامل لمراسلين إسرائيليين على هامش قمة المناخ في غلاسكو، "إننا نعمل ليل نهار من أجل حل قضية الأسرى". وأشار إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق صفقة أكبر، تشمل عودة السلطة الفلسطينية بشكل ما إلى غزة.

وبحسب المراسلين الإسرائيليين، فإن كامل يعلم أن حماس لن توافق على عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، لكنه يعتقد أن خطوة رمزية في هذا الاتجاه في المرحلة الأولى ستشكل تطورا إيجابيا.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، في الخامس من الشهر الجاري، عن مصادر مصرية قولها إن كامل سيطرح على رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت، التصور المصري الذي رحبت به الفصائل، في إطار التسهيلات المقدمة لقطاع غزة خلال الفترة المقبلة، والذي يحتاج إلى موافقة إسرائيلية، لكون بعض إجراءاته تتعارض مع البنود الأمنية في اتفاقية "كامب ديفيد" الموقعة بين الطرفين.

وأضافت المصادر المصرية أنه "فيما يخص صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل، فإن مراحل الصفقة وتصورها الكامل جاهزة، وتنتظر الضوء الأخضر فقط من الجانب الإسرائيلي"، مضيفة أن "القاهرة أنهت التصور كاملًا في أعقاب اللقاءات المصرية الأخيرة بقيادة حركة حماس".