  2. إسرائيليات
  3. أخبار

غانتس إلى دبي و"إلبيت" العسكرية تفتح فرعا بالإمارات

تاريخ النشر: 15/11/2021 - 07:43

غانتس إلى دبي و"إلبيت" العسكرية تفتح فرعا بالإمارات
(أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أعلنت شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية التي تعمل على تطوير وتصنيع نظم إلكترونية للأسلحة المتطورة، فتح فرع لها في دولة الإمارات، بحسب ما ورد في بيان لها، أمس الأحد، وذلك قبيل زيارة مقررة لوزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى دبي بعد أيام.

ومن المقرر أن يزور غانتس دبي لافتتاح أول جناح إسرائيلي في معرض تجاري للصناعة العسكرية في الإمارات، وفق ما أعلنه مكتبه الأحد.

وجاء في بيان الشركة المصنعة للطائرات العسكرية المسيرة من طراز "هيرميس"، وأنظمة الاستطلاع الكهروضوئية إنها أنشأت الفرع في دبي من أجل "إنشاء تعاون طويل الأمد مع القوات المسلحة للإمارات".

ونقل البيان عن نائب رئيس شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، ران كريل، التي حققت مبيعات تتجاوز قيمتها 4.6 مليارات دولار في 2020، قوله "تعد الإمارات ودول أخرى في المنطقة أسواقا جديدة مهمة لأنظمة إلبيت".

وأضاف "نعتقد أن منتجاتنا تضعنا في مكانة جيدة لتلبية الاحتياجات والفرص في المنطقة".

وتزامن إعلان شركة "إلبيت سيستمز" مع زيارة قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال عميكام نوركين، إلى الإمارات لأول مرة نهاية الأسبوع لحضور معرض دبي للطيران.

وكان نظيره الإماراتي زار إسرائيل نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لحضور تدريب عسكري دولي جنوب البلاد.

ويأتي افتتاح فرع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية عقب التطبيع بين إسرائيل ودول عربية بينها الإمارات والبحرين صيف 2020، ضمن "الاتفاقيات الإبراهيمية" برعاية إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

بودكاست عرب 48

#إلبيت سيستمز
#غانتس
#دبي
#الإمارات
#طائرات مسيرة
#الصناعة العسكرية

حوارات

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اعتقال الزوجين الإسرائيليين في إسطنبول: الصورة بالنسبة لتل أبيب مشوشة
اعتقال الزوجين الإسرائيليين في إسطنبول: الصورة بالنسبة لتل أبيب مشوشة

2021-11-15

تغيير تعليمات إطلاق النار في الجيش الإسرائيلي
تغيير تعليمات إطلاق النار في الجيش الإسرائيلي

2021-11-14

المصادقة نهائيا على تطعيم الأطفال من عمر 5 إلى 11 عاما
المصادقة نهائيا على تطعيم الأطفال من عمر 5 إلى 11 عاما

2021-11-14

الأكثر قراءة

القدس المحتلة: مقتل عامل عربي جراء شجار تخلله إطلاق نار

القدس المحتلة: مقتل عامل عربي جراء شجار تخلله إطلاق نار

2021-11-14
اعتقال الزوجين في إسطنبول: إسرائيل ليست متأكدة من خلفية القرار التركي

اعتقال الزوجين في إسطنبول: إسرائيل ليست متأكدة من خلفية القرار التركي

2021-11-14
النقب: إصابات خلال شجار اندلع في مستشفى واعتقال 19 شخصا

النقب: إصابات خلال شجار اندلع في مستشفى واعتقال 19 شخصا

2021-11-14
إخلاء منازل جراء حرائق بأحراش قرب ترشيحا

إخلاء منازل جراء حرائق بأحراش قرب ترشيحا

2021-11-14
حالة الطقس: تقلبات جوية وأمطار متفرقة

حالة الطقس: تقلبات جوية وأمطار متفرقة

2021-11-14