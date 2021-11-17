إدراج الأقصى ضمن برنامج الرحلات للمدارس الإسرائيلية

دعا العديد من أعضاء لجنة التربية والتعليم في الكنيست من أحزاب اليمين، إلى إدراج المسجد الأقصى الذي يسمونه "جبل الهيكل" كموقع إلزامي على جدول الرحلات للمدارس في البلاد، إذ يستهدف ذلك بالأساس المدارس اليهودية، حيث تمنع الوزارة من المدارس العربية تسيير رحلات إلى الأقصى.

وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، من دعوات أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين لتنظيم رحلات مدرسية للطلاب اليهود للمسجد الأقصى، وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة إلى الدعوات التي أطلقتها لجنة التعليم في الكنيست لإدراج ما أسمته "جبل الهيكل" كموقع إلزامي على جدول زيارات المدارس الإسرائيلية.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان صحافي لها، اليوم الأربعاء، أن هذه الدعوات تأتي في إطار التصعيد اليومي الحاصل في اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى وساحاته وقيامهم بأداء صلوات تلمودية صامتة وشروحات عن "الهيكل" المزعوم وتنفيذ جولات استفزازية في ساحاته، ضمن اعتداءات للاحتلال الإسرائيلي متواصلة تهدف لتكريس التقسيم الزماني للمسجد على طريق تقسيمه مكانيا.

ودانت الخارجية الفلسطينية الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للعقارات الإسلامية والمسيحية في القدس، بدعم واضح من المستوى السياسي في إسرائيل وعديد الجمعيات الاستيطانية التهويدية التي تنشط في هذا المجال، بهدف تكريس أسرلة المدينة المقدسة وتهويدها وتغيير معالمها وهويتها الحضارية المسيحية الإسلامية.

وحذرت من استمرار وتصعيد الاقتحامات للمسجد الأقصى وساحاته وتكريس التقسيم الزماني الذي فرضته سلطات الاحتلال، وكذلك خطورة الدعوات التي أطلقتها ما تسمى لجنة التعليم في الكنيست بشأن تكثيف الاقتحامات وإدراج طلبة المدارس الإسرائيلية ومشاركتهم فيها.

وأكدت الخارجية الفلسطينية استمرار تنسيق الجهود والمواقف بين الجانبين الفلسطيني والأردني لنصرة القدس ومقدساتها ولتعزيز الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي بشكل مشترك لتوفير الحماية للقدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى، وتعزيز الخطوات لتعميق الجبهة الإقليمية والدولية الرافضة لممارسات الاحتلال واقتحاماته المتواصلة للأقصى ولحشد أوسع ضغط دولي على حكومة الاحتلال لإجبارها على احترام الوضع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم في القدس ومقدساتها.