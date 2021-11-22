الصحة الإسرائيلية: 22 وفاة و452 إصابة جديدة بكورونا

توفي 22 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا، فيما شخصت 452 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث واصل مُعامل تناقل العدوى (R) بالارتفاع، في الوقت التي تتواصل التحضيرات للشروع، غدا الثلاثاء، بتطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، أخذت خلال الـ24 ساعة الماضية، 73893 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 452 منها موجبة ونسبة الفحوصات الموجبة بلغت 0.6%.

وبلغ العدد التراكمي للمصابين 1340874، من بينهم 5408 حالات نشطة، بينما ارتفعت وفيات كورونا إلى 8176، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.

ويرقد في مستشفيات البلاد، 131 مصابا بحالة خطيرة بينهم 80 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتأتي هذه الإحصاءات، فيما واصل معامل تناقل العدوى الارتفاع ليبلغ 1.04، في الوقت التي تتحضر الوزارة للشروع بتطعيم الأطفال من جيل 5 سنوات حتى 11 عاما ضد فيروس كورونا.

وأعطت وزارة الصحة التعليمات لمختلف صناديق المرضى في البلاد للبدء في تطعيم الأطفال منذ صباح يوم الثلاثاء، وتوسيع دائرة عمل العيادات إلى ساعات المساء، وكذلك يتم التداول في إمكانية فتح العيادات ومراكز التطعيم في نهاية الأسبوع.

ووفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، فإنه سيتم توزيع 45 ألف جرعة لقاح على جميع صناديق المرضى خلال الأيام الثلاثة الأولى من حملة التطعيم، ما يعني أنه لن يتم فتح جميع مراكز التطعيم حاليا.

ويأتي ذلك، بعد أن وصلت مطلع الأسبوع الجاري شحنة أولى من اللقاحات المضادة لكورونا من صنع شركة "فايزر"، وشملت قرابة مليون جرعة لقاح. وهذه اللقاحات أخف من تلك التي منحت لأبناء 12 عاما فما فوق.