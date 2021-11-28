  2. إسرائيليات
  3. أخبار

قيود كورونا الجديدة: السفر والحجر والشارة الخضراء و"الشاباك"

تاريخ النشر: 28/11/2021 - 11:43

قيود كورونا الجديدة: السفر والحجر والشارة الخضراء و"الشاباك"
مطار بن غوريون (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أقرّت اللجنة الوزارية لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، مساء أمس السبت، التوجيهات والإرشادات الجديدة لمواجهة المتحورة الجنوب أفريقية الجديدة للفيروس "أوميكرون"، في ما يلي أهم بنود القرارات الحكومية.

السفر من وإلى البلاد

* إغلاق المعابر أمام السياحة الخارجية لمدة 14 يومًا.

* حظر السفر إلى البلدان الحمراء (إلا بموافقة لجنة الاستثناءات).

* كل عائد إلى البلاد ملزم بفحص (P.C.R) في مطار بن غوريون.

المتطعمون والمتعافون

سيُطلب من المسافرين المتطعمين العائدين من الخارج إجراء فحصيّْ كورونا؛ الأول في المطار وحتى صدور نتيجة الفحص الأول، وإذا كانت النتيجة سالبة، فيُطلب من الشخص حجر نفسه في منزله لمدة 3 أيام، وفي اليوم الثالث، يتم إجراء فحص ثانٍ، وبعد النتيجة السالبة يمكن للشخص الخروج من الحجر الصحي.

غير المتطعمين

* يُفرض على غير المتطعمين الحجر الصحي لمدة 14 يوما مع إمكانية تقليل عدد أيام الحجر بشرط إظهار نتيجة فحصين سالبين لكورونا بعد 7 أيام.

* إجراء الفحص الأول في المطار والفحص الثاني في اليوم السابع على الأقل.

العائدون من دول حمراء

ستتم إحالة المسافرين العائدين من الدول الحمراء (حتى الملقحين منهم) إلى فنادق مخصصة للحجر الصحي، إلى حين صدور نتيجة فحص كورونا (P.C.R) في مطار بن غوريون. وإذا كانت النتيجة سالبة يمكنهم مواصلة الحجر الصحي في المنزل لمدة أسبوع (7 أيام)، مع فحص سالب آخر في اليوم السابع.

الشارة الخضراء

سيتم تطبيق نظام الشارة الخضراء في الأماكن المغلقة، في مكان مغلق يضم أكثر من 50 شخصا (بدلًا من 100 مشارك، وفقًا للوضع الحالي).

تتبُّع "الشاباك"

صادق "كابينيت كورونا" على تدخل جهاز الأمن العام (الشاباك) لتَتَبُّع الأشخاص المصابين بكورونا بالطفرة الجنوب أفريقية.

بودكاست عرب 48

#كورونا
#أوميكرون
#متحورة
#قيود على السفر
#حجر صحي

حوارات

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بينيت: إسرائيل قلقة جدا من احتمال رفع العقوبات عن إيران
بينيت: إسرائيل قلقة جدا من احتمال رفع العقوبات عن إيران

2021-11-28

ثلثا المدارس الابتدائية والإعدادية تعاني نقصا بالمعلمين
ثلثا المدارس الابتدائية والإعدادية تعاني نقصا بالمعلمين

2021-11-28

كورونا بالبلاد: تحذيرات من موجة خامسة والإصابات الخطيرة بارتفاع
كورونا بالبلاد: تحذيرات من موجة خامسة والإصابات الخطيرة بارتفاع

2021-11-28

الأكثر قراءة

قيود متوقعة لمواجهة

قيود متوقعة لمواجهة "أوميكرون": إغلاق المطار لأيام وعودة إلزامية الكمامات

2021-11-27
الاتحاد الأوروبي: خطر انتشار متحورة

الاتحاد الأوروبي: خطر انتشار متحورة "أوميكرون" مرتفع إلى مرتفع جدا

2021-11-27
جولة في رحاب الأندلس... تأملات في ماضٍ متخيل وحاضر ماثل

جولة في رحاب الأندلس... تأملات في ماضٍ متخيل وحاضر ماثل

2021-11-27
د. حداد في البعنة: حبوب الهلوسة تفتك بالشبان والمراهقين

د. حداد في البعنة: حبوب الهلوسة تفتك بالشبان والمراهقين

2021-11-27
تهديدات إسرائيلية وهمية

تهديدات إسرائيلية وهمية

2021-11-27