قيود كورونا الجديدة: السفر والحجر والشارة الخضراء و"الشاباك"

أقرّت اللجنة الوزارية لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، مساء أمس السبت، التوجيهات والإرشادات الجديدة لمواجهة المتحورة الجنوب أفريقية الجديدة للفيروس "أوميكرون"، في ما يلي أهم بنود القرارات الحكومية.

السفر من وإلى البلاد

* إغلاق المعابر أمام السياحة الخارجية لمدة 14 يومًا.

* حظر السفر إلى البلدان الحمراء (إلا بموافقة لجنة الاستثناءات).

* كل عائد إلى البلاد ملزم بفحص (P.C.R) في مطار بن غوريون.

المتطعمون والمتعافون

سيُطلب من المسافرين المتطعمين العائدين من الخارج إجراء فحصيّْ كورونا؛ الأول في المطار وحتى صدور نتيجة الفحص الأول، وإذا كانت النتيجة سالبة، فيُطلب من الشخص حجر نفسه في منزله لمدة 3 أيام، وفي اليوم الثالث، يتم إجراء فحص ثانٍ، وبعد النتيجة السالبة يمكن للشخص الخروج من الحجر الصحي.

غير المتطعمين

* يُفرض على غير المتطعمين الحجر الصحي لمدة 14 يوما مع إمكانية تقليل عدد أيام الحجر بشرط إظهار نتيجة فحصين سالبين لكورونا بعد 7 أيام.

* إجراء الفحص الأول في المطار والفحص الثاني في اليوم السابع على الأقل.

العائدون من دول حمراء

ستتم إحالة المسافرين العائدين من الدول الحمراء (حتى الملقحين منهم) إلى فنادق مخصصة للحجر الصحي، إلى حين صدور نتيجة فحص كورونا (P.C.R) في مطار بن غوريون. وإذا كانت النتيجة سالبة يمكنهم مواصلة الحجر الصحي في المنزل لمدة أسبوع (7 أيام)، مع فحص سالب آخر في اليوم السابع.

الشارة الخضراء

سيتم تطبيق نظام الشارة الخضراء في الأماكن المغلقة، في مكان مغلق يضم أكثر من 50 شخصا (بدلًا من 100 مشارك، وفقًا للوضع الحالي).

تتبُّع "الشاباك"

صادق "كابينيت كورونا" على تدخل جهاز الأمن العام (الشاباك) لتَتَبُّع الأشخاص المصابين بكورونا بالطفرة الجنوب أفريقية.