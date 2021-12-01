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بينيت يغيّر تعريف الـ"يمّام" لتشمل "مكافحة الإرهاب"

تاريخ النشر: 01/12/2021 - 18:00

بينيت يغيّر تعريف الـ"يمّام" لتشمل "مكافحة الإرهاب"
بينيت وقائد جهاز الشرطة (المتحدث باسم الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مساء اليوم، الأربعاء، عن الوحدة الشرطية الخاصّة ("يمّام") على أنّها "وحدة قُطرية للسيطرة على تخليص الرهائن ومكافحة الإرهاب"، لتشمل مهام "مكافحة الإرهاب".

وإلى الآن، وُزّعت "مكافحة الإرهاب" بين أكثر من جهاز أمني إسرائيلي، بحسب "هآرتس".

وسيؤدي هذا القرار إلى زيادة ميزانيات الوحدة وتعزيز قواتها، كما سيُرّقى رئيس الوحدة إلى درجة عميد.

ووفق "هآرتس"، تنظر الشرطة إلى هذا القرار كـ"إنجاز أمام سرية الأركان التابعة للجيش الإسرائيلي"، رغم استمرار مشاركة سرية الأركان في مهام تتعلّق باختطاف رهائن.

وزادت صلاحية الشرطة الإسرائيلية بدرجة كبيرة جدًا، مؤخرًا، خصوصًا في الميزانية الجديدة التي خصّصت 2.5 مليار شيكل للأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحت عنوان مكافحة العنف والجريمة.

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#الشرطة الإسرائيلية
#نفتالي بينيت

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