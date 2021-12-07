الصحة الإسرائيلية: إصابات كورونا أمس الأعلى منذ تشرين أول

أفادت معطيات وزارة الصحية الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، بتشخيص 719 إصابة بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 105,929 فحصا لكورونا، وبلغت نسبة الفحوصات الموجبة 0.68%. وهذا أعلى عدد إصابات يومي بالفيروس الذي يسجل منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبعد أن انخفض معامل تناقل العدوى عن 1، عاد الآن ليرتفع إلى 1.02. ويبلغ عدد مرضى كورونا الحاليين 5663، و148 منهم يرقدون في المستشفيات، و106 في حالة خطيرة، بينهم 61 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8209.

وتلقى 4,104,491 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، فيما تلقى 5,783,404 أشخاص الجرعة الثانية، وتلقى 6,378,820 شخصا الجرعة الثالثة.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس، عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بمتحورة "أوميكرون" إلى 21، بينهم خمسة أشخاص انتقلت إليهم العدوى في البلاد، في أعقاب مخالطة عائدين من الخارج.

وتشير معطيات الوزارة إلى أن 88 مريضا بكورونا توفوا خلال تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، بينهم 50 توفوا في النصف الأول من الشهر و38 توفوا في النصف الثاني. وتوفي خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي 318 مريضا بكورونا.

وهناك خمس بلدات معرفة بأنها حمراء، هي مجدل شمس وبقاثا وعين قينيا في الجولان المحتل، ومدينة رمات هشارون وقرية قصر السر في النقب.