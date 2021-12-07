توجه إسرائيلي لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 أعوام

أفاد تقرير إسرائيلي بأن غالبية أعضاء لجنة خبراء الأوبئة التابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، يؤيدون إطلاق حملة لتطعيم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و5 أعوام باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، في أعقاب المباحثات التي عقدتها لجنة الخبراء، التي تعتزم تقديم توصيتها في هذا الشأن لوزارة الصحة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت إلى أن تطعيم هذه الفئة العمرية (من ستة أشهر إلى 5 سنوات)، سيخضع لموافقة خاصة من لجنة الاستثناءات في صناديق المرضى.

وذكرت القناة أن مصادقة المدير العام لوزارة الصحة على توصية اللجنة، ستجعل من إسرائيل أول دولة في العالم تقوم بتلقيح الأطفال في هذه المرحلة العمرية، وليس كجزء من تجارب تابعة لشركات تطوير الأدوية.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الصحة، أن لجنة الخبراء الاستشارية ناقشت منح التطعيم للأطفال المتعافين من كورونا الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.

وأشار البيان إلى أن اللجنة أرجأت إصدار توصية بهذا الشأن إلى حين حصولها على معطيات مفصلة حول تأثير المتحورة "أوميكرون" على تفشي الجائحة.

وفي هذه الأثناء، أصدرت اللجنة توصيات مرحلية تجيز لولي أمر طفل متعاف من كورونا، بتطعيم الطفل بعد مرور ثلاثة أشهر على تعافيه من الفيروس.

كما أوصت أولياء أمور الأطفال الذين أظهرت الفحوصات السريعة (أنتيجين/ الأجسام المضادة) أو الفحوصات المصلية، أن الطفل أصيب وتعافى من الفيروس دون ظهور أعراض الإصابة، بتطعيم أطفالهم باللقاح المضاد.

وخلال المناقشة، استعرض الخبراء بيانات توضح أن مجموعات معينة من مثبطات المناعة لم تطور استجابة مناعية بعد 3 جرعات من اللقاح وبالتالي ليست هناك حاجة لإعطائهم جرعة إضافية.

وتقرر صياغة إرشادات جديدة للتطعيم باللقاح المضاد لكورونا لمجموعات الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والذين توجد لديهم فرصة لتحسين مناعتهم بتلقي جرعة رابعة.