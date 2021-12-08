  2. إسرائيليات
  3. أخبار

قراصنة إنترنت يخترقون موقع التأمين الوطني ويوقفونه لمدة قصيرة

تاريخ النشر: 08/12/2021 - 16:11

قراصنة إنترنت يخترقون موقع التأمين الوطني ويوقفونه لمدة قصيرة
(أرشيفية - أ.ف.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أعلنت مؤسسة التأمين الوطني أن موقعها في الإنترنت تعرض لهجوم سيبراني اليوم، الأربعاء، نفذته مجموعة قراصنة إنترنت من خارج البلاد، وتسبب بتوقف الموقع عن العمل لفترة قصيرة.

وأضافت أن الهجوم تركز على ضخ معلومات إلى الموقع، ويوصف بأنه "هجوم لمنع خدمات"، وأن هدف المهاجمين كان التسبب بضغط كبير على خطوط الاتصال ومنع الحصول على خدمات من الموقع.

وبعد توقف الموقع عن العمل، عمل أفراد دائرة السايبر في التأمين الوطني على الاعتناء بالخلل ومنع وصول المهاجمين إليه، وبذلك أعادوا الموقع إلى العمل.

وأعلنت التأمين الوطني أن الهجوم لم يسبب اختراقا لقواعد بياناته، وتم الحفاظ على تفاصيل الجمهور فيها. واضافت أن حواسيب المؤسسة تعمل كالمعتاد، وبالإمكان الحصول على خدمات في فروع المؤسسة.

ويشار إلى أن بحوزة التأمين الوطني معلومات وتفاصيل واسعة حول جميع السكان في إسرائيل.

وتعرضت في الآونة الاخيرة مؤسسات إسرائيلية عديدة، بينها شركة التأمين "شيربيت" ومستشفى "هيلل يافيه" وجامعة بار إيلان، لهجمات سيبرانية تسببت باضرار بعضها بالغة.

بودكاست عرب 48

#مؤسسة التأمين الوطني
#هجوم سيبراني
#قراصنة إنترنت

حوارات

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دراسة: 59% يرون أن إسرائيل لم تنتصر بالعدوان الأخير على غزة
دراسة: 59% يرون أن إسرائيل لم تنتصر بالعدوان الأخير على غزة

2021-12-08

تقرير: "إسرائيل تشجع بسياستها وإخفاقاتها التجارة بالبشر والعبودية"
تقرير: "إسرائيل تشجع بسياستها وإخفاقاتها التجارة بالبشر والعبودية"

2021-12-08

إصابة جراء عملية طعن بالشيخ جراح واعتقال المنفذة
إصابة جراء عملية طعن بالشيخ جراح واعتقال المنفذة

2021-12-08

الأكثر قراءة

حالة الطقس: تقلبات جوية وأمطار متفرقة الأربعاء

حالة الطقس: تقلبات جوية وأمطار متفرقة الأربعاء

2021-12-07
ماذا يجري في الجامعات… ماذا يجري في الضفة المحتلة؟‎‎‏

ماذا يجري في الجامعات… ماذا يجري في الضفة المحتلة؟‎‎‏

2021-12-07
بينيت بعد استهداف اللاذقية: الهجمات يومية ولن نتوقف ثانية واحدة

بينيت بعد استهداف اللاذقية: الهجمات يومية ولن نتوقف ثانية واحدة

2021-12-07
فرنسا: اعتقال أحد المشتبه بهم بقتل خاشقجي أثناء محاولة عودته للسعودية

فرنسا: اعتقال أحد المشتبه بهم بقتل خاشقجي أثناء محاولة عودته للسعودية

2021-12-07
البنوك الإسرائيلية تقصي المواطنين العرب عن قروض الإسكان

البنوك الإسرائيلية تقصي المواطنين العرب عن قروض الإسكان

2021-12-07