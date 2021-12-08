قراصنة إنترنت يخترقون موقع التأمين الوطني ويوقفونه لمدة قصيرة

أعلنت مؤسسة التأمين الوطني أن موقعها في الإنترنت تعرض لهجوم سيبراني اليوم، الأربعاء، نفذته مجموعة قراصنة إنترنت من خارج البلاد، وتسبب بتوقف الموقع عن العمل لفترة قصيرة.

وأضافت أن الهجوم تركز على ضخ معلومات إلى الموقع، ويوصف بأنه "هجوم لمنع خدمات"، وأن هدف المهاجمين كان التسبب بضغط كبير على خطوط الاتصال ومنع الحصول على خدمات من الموقع.

وبعد توقف الموقع عن العمل، عمل أفراد دائرة السايبر في التأمين الوطني على الاعتناء بالخلل ومنع وصول المهاجمين إليه، وبذلك أعادوا الموقع إلى العمل.

وأعلنت التأمين الوطني أن الهجوم لم يسبب اختراقا لقواعد بياناته، وتم الحفاظ على تفاصيل الجمهور فيها. واضافت أن حواسيب المؤسسة تعمل كالمعتاد، وبالإمكان الحصول على خدمات في فروع المؤسسة.

ويشار إلى أن بحوزة التأمين الوطني معلومات وتفاصيل واسعة حول جميع السكان في إسرائيل.

وتعرضت في الآونة الاخيرة مؤسسات إسرائيلية عديدة، بينها شركة التأمين "شيربيت" ومستشفى "هيلل يافيه" وجامعة بار إيلان، لهجمات سيبرانية تسببت باضرار بعضها بالغة.