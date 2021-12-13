  2. إسرائيليات
  3. أخبار

بينيت: العلاقات بين إسرائيل والإمارات تشمل كافة المجالات الممكنة

تاريخ النشر: 13/12/2021 - 07:50

بينيت: العلاقات بين إسرائيل والإمارات تشمل كافة المجالات الممكنة
بينيت في أبو ظبي، أمس (مكتب الصحافة الحكومي)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، الذي وصل إلى أبو ظبي في زيارة رسمية أمس، الأحد، إنه يتوقع أن تبقى العلاقات بين إسرائيل والإمارات جيدة وتشمل كافة المجالات الممكنة، مشددا على المجال الاقتصادي. ويلتقي بينيت، اليوم الإثنين، مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، الإثنين، عن بينيت قوله إنه "أتوقع أن تظل علاقاتنا جيدة لا سيما في المجال الاقتصادي، وبرأيي سيشكل التعاون في مجال الصحة والأمن الغذائي قسما رئيسيا من التعاون بيننا".

وأضاف أن "حجم التجارة المتبادلة بيننا زاد بسرعة كبيرة للغاية في غضون أشهر معدودة، ونعتبر الإمكانات الكامنة فيه غير محدودة"، معتبرا أن "المزيج بيننا يتيح فرصا اقتصادية غير مسبوقة ليس بالنسبة لنا فحسب، بل بالنسبة للمزيد من الدول، مما يعد مقوما آخر من مقومات تعزيز الاستقرار والازدهار في هذه المنطقة ".

وتابع بينيت أن "العلاقات التي تربطنا بالإمارات العربية المتحدة تشمل كل مجال ممكن، والوزارات في الدولتين تعمل مع بعضها وكذلك العديد من الشركات ورجال الأعمال كما تقوم الوفود من كلا الجانبين بزيارات متبادلة".

واعتبر بينيت أن "قيم التسامح والسلام والحوار" بين دولة الاحتلال والإمارات "مشتركة ولذلك نشأت الصداقة التي تجمعنا وتطورت بهذه السرعة الفائقة".

وتابع أن "العلاقات بين الدولتين توطدت في كافة المجالات وأنا مرتاح جدا بذلك، إذ تم إبرام العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات التجارة، والأبحاث والتطوير، والسايبر، والصحة، والتربية والتعليم، والطيران وغير ذلك وأنا أتطلع لاستمرار تطور العلاقات وتوطيدها".

وادعى بينيت أن "’اتفاقيات أبراهام’ أسست بنية جديدة، وعميقة وراسخة للعلاقات الدبلوماسية، والاقتصادية والثقافية في هذه المنطقة، قائمة على تعاون يحقق الرفاهية لمجتمعات المنطقة. ونحن كحكومتين في دولة إسرائيل ودولة الإمارات نعمل على بناء تعاون يحقق الرفاهية لشعوب المنطقة".

وأضاف أن "الرسالة التي ألتمس توجيهها إلى قادة الإمارات والمواطنين الإماراتيين هي أن الشراكة والصداقة بيننا طبيعيتان. نحن جيران وأبناء عم".

لكن وسائل إعلام إسرائيلية أشارت في الأيام الماضية إلى قلق إسرائيلي من التقارب بين الإمارات وإيران، وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أمس، أن إسرائيل ترفض طلب الإمارات ببيعها منظومات دفاع جوي، بينها "القبة الحديدية" و"عصا سحرية" لاعتراض القذائف الصاروخية.

وفي أعقاب زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد، شقيق ولي العهد الإماراتي، إلى طهران ولقائه مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم الإثنين الماضي. نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول أمني إسرائيلي وصفته بأنه "رفيع جدا"، قوله إن "التقارب بشكل متوازٍ من إيران وإسرائيل ليس مقبولا".

وأشارت الصحيفة إلى أن طحنون زار إسرائيل سرا والتقى مع رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، وأنه تسود "علاقات دافئة" بين إسرائيل وبين الإمارات والبحرين. لكن المسؤول الأمني الإسرائيلي قال إنه "إذا تم فتح الأبواب بين إيران والإمارات، فإن هذه القصة كلها قد تتغير إلى الأسوأ".

بودكاست عرب 48

#إسرائيل
#الإمارات
#نفتالي بينيت

حوارات

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصحة الإسرائيلية تقرر عدم التوصية بإعطاء التطعيم الرابع حاليا
الصحة الإسرائيلية تقرر عدم التوصية بإعطاء التطعيم الرابع حاليا

2021-12-13

بينيت يصل إلى الإمارات
بينيت يصل إلى الإمارات

2021-12-12

الصحة الإسرائيلية: بريطانيا والدنمارك دول حمراء.. لا يمكن منع تفشي "أوميكرون"
الصحة الإسرائيلية: بريطانيا والدنمارك دول حمراء.. لا يمكن منع تفشي "أوميكرون"

2021-12-12

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة ومنخفض جوي الثلاثاء

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة ومنخفض جوي الثلاثاء

2021-12-12
قتيلٌ في جريمة إطلاق نار بحيفا

قتيلٌ في جريمة إطلاق نار بحيفا

2021-12-12
كتاب: إدارة ترامب التقت فلسطينيين سرا بعد مقاطعة السلطة لها

كتاب: إدارة ترامب التقت فلسطينيين سرا بعد مقاطعة السلطة لها

2021-12-12
تقديرات: جرعة رابعة من لقاح كورونا حتى شباط/فبراير المقبل

تقديرات: جرعة رابعة من لقاح كورونا حتى شباط/فبراير المقبل

2021-12-12
الحكومة الإسرائيلية تقرر رفع الحراسة عن عائلة نتنياهو

الحكومة الإسرائيلية تقرر رفع الحراسة عن عائلة نتنياهو

2021-12-12