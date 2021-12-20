كورونا: حظر الطيران لأميركا و9 دول أخرى واعتماد آلية العمل عن بعد

صادق الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، على التوصيات التي تقضي بإدراج المزيد من الدول ضمن القائمة الحمراء، وحظر الرحلات الجوية والسفر إلى أميركا و9 دول أخرى، كما تقرر اعتماد آلية العمل عن بعد في القطاع العام، وذلك من أجل الحد من تفشي كورونا في وقت تتواصل التحذيرات من تفشي موجة خامسة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن الوزراء وافقوا في استطلاع عبر الهاتف على توسيع قائمة الدول المصنفة حمراء، وذلك بموجب توصية لجنة تصنيف الدول بوزارة الصحة التي بحثت، أمس الأحد، خلال اجتماع للحكومة إدراج المزيد من الدول ضمن القائمة الحمراء.

وفقا للقرار تم إدراج أميركا و9 دول أخرى ضمن القائمة الحمراء، وهي: إيطاليا، وبلجيكا، وألمانيا، والمجر، والمغرب، والبرتغال، وكندا، وسويسرا، وتركيا، وسيحظر من يوم غد الثلاثاء الطيران والرحلات الجوية إلى هذه الدول.

وجاء القرار تماشيا مع توصية لجنة تصنيف الدول بوزارة الصحة، بظل التحذيرات من تفشي موجة خامسة مع انتشار المتحورة الجديدة "أوميكرون" في البلاد.

وحذر رئيس الحكومة نفتالي بينيت، ورؤساء النظام الصحي في البلاد من زيادة كبيرة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا والمتحورة الجديدة.

وأعلن بينيت خلال مؤتمر صحافي، مساء الأحد، دخول البلاد في موجة كورونا خامسة قائلا إن "أوميكرون تنتشر بسرعة في البلاد، وتوقع ارتفاعا ملحوظا في نسبة الإصابات والعدوى خلال الأسابيع المقبلة".

وحث رئيس الحكومة الإسرائيلية السكان على تلقي التطعيم المضاد لكورونا، لأنه يحمي من المتحورة الجديدة.

وطالب بينيت أصحاب العمل إفساح المجال أمام العمل والمستخدمين بالعمل من بيوتهم قدر المستطاع.

إلى ذلك، تقرر في ختام جلسة عقدها مدير عام رئيس الحكومة الإسرائيلية اعتماد آلية العمل عن بعد في القطاع العام، بحيث سيبدأ 50% من المستخدمين بالعمل من بيوتهم الاحد المقبل. وشارك في الجلسة ممثلون عن وزارتي الصحة والمالية ومفوضية خدمات الدولة.