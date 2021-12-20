لأول مرة منذ شهرين: تسجيل 1004 إصابات جديدة بكورونا بالبلاد

سجلت 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك لأول مرة منذ شهرين، فيما تم الاشتباه بعشرات الإصابات بالمتحورة الجديدة "أوميكرون"، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

ووفقا لإحصاءات الصحة، تم تسجيل 1004 إصابات جديدة بالفيروس، خلال آخر 24 ساعة بعد فحص 93872 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 1.09% منها موجبة.

وذكرت الوزارة أن هذا العدد من الإصابات يسجل لأول مرة منذ شهرين، وهو ما يشير إلى الارتفاع المتواصل بالإصابات والعدوى، والتحذير من موجة خامسة في ظل تفشي المتحورة الجديدة.

وتأتي هذه الإحصاءات للصحة، وذلك على الرغم من الإجراءات المشددة والتقييدات التي تم اعتمادها، والتي كان آخرها إدراج المزيد من الدول ضمن القائمة الحمراء، واعتماد آلية العمل عن بعد في القطاع العام.

ومنذ منتصف الليل حتى العاشرة صباحا، سجلت 219 إصابة جديدة بالفيروس لترتفع الإصابات النشطة إلى 7231 إصابة نشطة، بينما بلغ إجمالي الإصابات 1356194، والوفيات 8232 حالة وفاة بكورونا، دون تسجيل أي وفيات جديدة، أمس الأحد.

وواصل معامل تناقل العدوى (R) تسجيل الارتفاع ليبلغ 1.22، ومع هذه الحالة الوبائية، يلاحظ الارتفاع في الحالات التي يتم تسريرها بسبب كورونا، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 130 مصابا، بينهم 81 مصابا بحالة خطيرة و42 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وسجلت الأيام الأخيرة ارتفاعا بإصابات كورونا، حيث تم خلال الأسبوع الأخير تشخيص 5392 إصابة جديدة، بينها 26 إصابة خطيرة، بينما سجلت 6 وفيات بكورونا.

ومع تفشي الفيروس، كثفت وزارة الصحة من حملة التطعيم ضد كورونا، وخلال الـ24 ساعة الماضية حصل 7018 شخصا على الجرعة الأولى للتطعيم غالبيتهم بجيل 5 سنوات إلى 11 عاما، ومنذ مطلع الشهر الجاري حصل 114400 على الجرعة الأولى، بينما 73500 حصلوا على الجرعة الثالثة منهم 6141 شخصا، أمس الأحد.