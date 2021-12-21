الصحة الإسرائيلية: 1306 إصابات جديدة بكورونا والعدوى بارتفاع

شخصت 1306 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، في مؤشر لاستمرار الارتفاع بالعدوى، في وقت تتواصل التحذيرات من موجة خامسة من الوباء، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

ووفقا لإحصاءات الصحة، لأول مرة منذ شهرين يسجل هذا العدد من الإصابات بالفيروس، فيما واصل معامل تناقل العدوى بالارتفاع ليبلغ 1.22، لكن دون أن يؤدي ذلك إلى الارتفاع بعدد الحالات المرضية التي بحاجة إلى رعاية طبية وتسرير في المستشفيات.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة صباحا، شخصت 223 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع إجمالي الإصابات النشطة إلى 8078 حالة نشطة، في مؤشر إلى تضاعف الإصابات النشطة خلال الأسابيع الأخيرة.

وخلال الأسبوع الأخير، شخصت 5943 إصابة جديدة بكورونا، بينها 28 إصابة خطيرة، بينما أعلن عن وفاة 3 أشخاص تأثرا بإصابتهم بالفيروس.

وعلى الرغم من الارتفاع المتواصل بالعدوى، لم تسجل وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي وفيات كورونا، 8232 حالة وفاة، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات 1357476 إصابة، منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020.