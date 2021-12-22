الصحة الإسرائيلية: 3 وفيات و903 إصابات جديدة بكورونا

توفي 3 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا فيما تم تسجيل 903 إصابات جديدة بالفيروس بالبلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، في مؤشر لاستمرار الارتفاع بالعدوى والإصابات النشطة وانتشار المتحورة الجديدة "أوميكرون"، بسحب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وأعلنت وزارة الصحة أن الرجل الذي أعلن عن وفاته، أمس الثلاثاء، في مستشفى سوروكا في بئر السبع جراء إصابته بالمتحورة الجديدة "أوميكرون"، توفي جراء إصابته بالمتحورة "دلتا"، وليس بسبب المتحورة الجديدة، وذلك وفقا لنتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت، وعليه لم تسجل في البلاد إلى الآن أي حالة وفاة بـ"أوميكرون".

ومنذ منتصف الليل حتى العاشرة صباحا، شخصت 254 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع إجمالي الإصابات النشطة في البلاد إلى 8637 إصابة، حيث ارتفعت الإصابات النشطة خلال الأسبوع الأخير بنسبة 47.9%.

وتواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى بإجراء فحوصات كورونا، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية أخذ 82141 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 1.1% منها موجبة، في مؤشر لاستمرار الارتفاع بالفحوصات الموجبة.

وعلى الرغم من الارتفاع بمعامل تناقل العدوى (r) الذي بلغ 1.26، إلا أن الحالات التي بحاجة لرعاية طبية بالمستشفيات ما زات منخفضة، حيث يرقد في مستشفيات البلاد، 123 مصابا بينهم 80 بحالة خطيرة، فيما تم ربط 38 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما 34 مصابا يتواجدون بالحجر الصحي الفندقي.

وسجل الأسبوع الأخير ارتفاعا بعدد الإصابات التي تم تشخيصها، حيث سجلت خلال 7 أيام، 6167 إصابة جديدة بينها 31 إصابة خطيرة، فيما أعلن عن وفاة 4 أشخاص تأثرا بإصابتهم بالفيروس.

ومع الارتفاع بالعدوى، تواصل وزارة الصحة حملة التطعيم ضد كورونا، ووسعت وزارة الصحة من دائرة تطعيم الأطفال بجيل 5 سنوات إلى 11 عاما، حيث تم توسيع حملة التطعيمات بالمدارس في البلاد.

وبلغ العدد التراكمي للمصابين 1358386، بينما بلغ عدد الوفيات 8235 حالة وفاة منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020.

وفي ظل هذه الحالة الوبائية، صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء، الثلاثاء، على تقليص حجم الدوام في المؤسسات والمكاتب الحكومية بنسبة 50%، فيما أقرت اللجنة الوزارية لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، مزيدا من القيود للحد من انتشار الفيروس، في ظل تفشي المتحورة "أوميكرون".

وبحث "كابينيت كورونا" إمكانية تشديد القيود على التجمهر، وكذلك تطبيق تعليمات "الشارة الخضراء" في المصالح التجارية والشركات والمؤسسات الخاصة.

هذا وأوصى فريق خبراء الأوبئة التابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية، بمنح جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للأشخاص البالغين من العمر 60 عاما فما فوق وللفئات السكانية المعرضة للخطر، وذلك بعد أربعة أشهر على تلقي الجرعة الثالثة.