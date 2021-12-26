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الصحة الإسرائيلية: فحوصات كورونا الموجبة بارتفاع ومعامل تناقل العدوى 1.41

تاريخ النشر: 26/12/2021 - 10:15

الصحة الإسرائيلية: فحوصات كورونا الموجبة بارتفاع ومعامل تناقل العدوى 1.41
ارتفاع الحالات الخطيرة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يواصل فيروس كورونا الانتشار في البلاد، حيث شخصت 760 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما واصلت الفحوصات لاكتشاف كورونا بالارتفاع، في وقت بلغ معامل تناقل العدوى (R)، 1.41، وهي معدلات قياسية تسجل لأول مرة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ومنذ منتصف الليل حتى العاشرة صباحا، شخصت 162 إصابة جديدة بالفيروس لترتفع الحالات النشطة إلى 11894 حالة نشطة، بينما بلغ إجمالي الإصابات التي شخصت 1364282 إصابة، وبلغ إجمالي وفيات كورونا، 8242 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس بالبلاد في آذار/مارس 2020.

وخلال شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، سجلت في البلاد 40 حالة وفاة جراء كورونا، 10 وفيات تحت جيل الستين، علما أن جميع من توفوا تحت جيل الستين لم يتلقوا التطعيم.

وحيال الحالة الوبائية ومع انتشار المتحورة الجديدة "أوميكرون"، وسعت وزارة الصحة من دائرة فحوصات كورونا، حيث تم، أمس السبت، أخذ 37 ألف عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 2.07% منها موجبة، وهو أعلى معدل يسجل منذ تشرين الأول الماضي، فيما بلغ معامل تناقل العدوى 1.41، في مؤشر لتفشي الفيروس.

وشخصت في الأسبوع الماضي 9024 إصابة جديدة بكورونا، بمعدل يومي يصل إلى 1300 إصابة، وأظهرت النتائج الارتفاع بنسبة 85% في عدد الإصابات التي تم تشخصها مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

إلى ذلك، واصلت الإصابات الخطيرة بالارتفاع، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 154 مصابا، بينهم 98 مصابا بحالة خطيرة و39 مصابا تم ربطها في أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يخضع 34 مصابا للرعاية الطبية بالحجر الصحي الفندقي.

ومن بين الإصابات الخطيرة للذين لم يبلغوا الستين بعد، اتضح أن 47 مصابا لم يتم تطعيمهم على الإطلاق، وواحد تم تطعيمه بجرعة واحدة والآخر تم تطعيمه. أي أن حوالي 96% من الإصابات الخطيرة في هذه الأعمار لم يتم تطعيمهم على الإطلاق.

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