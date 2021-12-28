الصحة الإسرائيلية: تسجيل نحو 3 آلاف إصابة بكورونا أمس

يواصل فيروس كورونا الانتشار في البلاد مع الموجة الخامسة للجائحة، حيث تم تشخيص 2952 إصابة جديدة بالفيروس، أمس الإثنين، في أعلى معدل يومي بالإصابات منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك، فيما تظهر المعطيات أن الإصابات بمتحورة "أوميكرون" تتضاعف كل يومين ونصف اليوم، وأن 50% من مجمل المصابين بالعدوى واجتازوا تحقيقا وبائيا كان حاملا للمتحورة الجديدة.

ومع تفشي الفيروس، كثفت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضي ومحطات الفحص المتنقلة، من فحوصات كورونا، حيث تم، أمس الإثنين، أخذ 126500 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 2.35% منها موجبة.

وفيما تواصل نتائج الفحوصات الموجبة بالارتفاع، يواصل معامل تتناقل العدوى بالارتفاع أيضا وبلغ 1.47، ما يعني تفشي العدوى وتضاعف الإصابات.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة صباحا، شخصت 778 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع الإصابات النشطة إلى 15487 إصابة نشطة، ليبلغ إجمالي الإصابات 1369417 إصابة، بينما بلغ إجمالي وفيات كورونا 8242 حالة وفاة، منذ الإعلان عن انتشار كورونا في البلاد في آذار/مارس 2020.

ورغم تفشي الفيروس وتصاعد الحالة الوبائية، إلا أن المستشفيات لا تشهد حالة من الاكتظاظ بمصابي كورونا، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 137 مصابا، منهم 85 مصابا بحالة خطيرة و38 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي. بينما يتم إخضاع 34 مصابا بالحجر الصحي الفندقي.

وأظهرت إحصاءات المستشفيات أن 86% من الإصابات الخطيرة لم يحصلوا على التطعيم، بينما تبلغ الإصابات الخطيرة بصفوف من هم تحت جيل الستين 96%.

وخلال الأسبوع الأخيرة شخصت 11475 إصابة جديدة، حيث تم لوحظ الارتفاع بالإصابة بنسبة 93% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فما سجلت 54 إصابة خطيرة، بينما لوحظ التراجع بالوفيات بنسبة 80% مع تسجيل حالتي وفاة فقط خلال الأسبوع الأخير.