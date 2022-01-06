نائب الوزير غولان: المستوطنون الذين يعتدون على الفلسطينيين "دون البشر"

أثار نائب وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، يائير غولان، اليوم الخميس، ردود فعل غاضبة من جانب قادة اليمين، بعدما وصف المستوطنين الذين حاولوا إعادة إقامة مستوطنة "حوميش" بأنهم "دون البشر" إثر اعتداءاتهم الإرهابية المتكررة على الفلسطينيين. واعتبر رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، أقوال غولان أنها "فرية دموية"، فيما زعم رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، أنها "مأخوذة من المصطلحات النازية".

وقال غولان، خلال مقابلة لقناة الكنيست التلفزيونية، "نحن أبناء الشعب اليهودي، الذين عانينا من مذابح طوال التاريخ نرتكب مذابح بحق آخرين. ننكل بشواهد القبور؟ أهذا ما جئنا لفعله؟ هؤلاء ليسوا بشرا، وإنما هم دون البشر. إنهم أشخاص حقيرون وأفسدوا الشعب اليهودي. ويحظر منحهم أي دعم. وينبغي إنزالهم بالقوة من هذا المكان وإعادة القانون والنظام إلى المنطقة. وهذا الانفلات القومي المتطرف سيجلب علينا كارثة. وهؤلاء أشخاص يريدون ضم ملايين الفلسطينيين إلينا".

وعقب بينيت على أقوال غولان بتغريدة في تويتر، اعتبر فيها أن "أقوال غولان حول المستوطنين في حوميش صادمة، مُعممة وتحد بفرية دموية. والاستيطان في يهودا والسامرة هو الريادة في أيامنا. ’لم نأخذ بلادا غريبة... وإنما أرض آبائنا".

ورد غولان على بينيت بتغريدة، جاء فيها إنه "تطرقت في أقوالي إلى مخربي القبور، معتدين على أبرياء، مدمري أملاك ليست لهم. فكيف يصحّ التعامل مع أشخاص كهؤلاء، وكيف يصحّ تسمية أشخاص كهؤلاء؟ حان الوقت لقول الحقيقة: هذه ليست يهوديتنا".

غولان (تصوير شاشة)

وزعم نتنياهو أن أقوال غولان "مأخوذة من المصطلحات النازية" ودعا بينيت إلى إقالته. وادعى نتنياهو أن "المستوطنين في يهودا والسامرة ليسوا ’دون البشر’ مثلما وصفهم اليوم نائب الوزير يائير غولان، العضو في حكومة بينيت. والمستوطنون هم صهاينة طلائعيين يستوطنون في أرض آبائنا. وبعد هذه المقولة المخزية، الأخوذة مباشرة من المصطلحات النازية ضد الشعب اليهودي، لزام على بينيت أن يقيل يائير غولان، واليوم".

وينفذ المستوطنون اعتداءات إرهابية ضد الفلسطينيين وأملاكهم في قرية برقة ومنطقتها بعد مقتل مستوطن بعملية إطلاق نار، الشهر الماضي. كما حاولوا إعادة بناء مستوطنة "حوميش" التي جرى إخلاؤها في إطار خطة الانفصال، في العام 2005.

وكان غولان أثار ضجة في إسرائيل بعدما شبّه اليمين الإسرائيلي المتطرف بالنازيين. وقال في مقابلة إذاعية، عام 2019، إنه "أذكّر بأن النازيين صعدوا إلى الحكم بصورة ديمقراطية. ولذلك علينا أن نحاذر بداخلنا، أن نحاذر جيدا، من أن جهات متطرفة ذات توجهات خلاصية تستغل الديمقراطية الإسرائيلية من أجل إحداث واقع حكم مختلف".

وكان غولان قال في خطاب، ألقاه كجنرال ونائب لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إنه يرصد تشابها بين خطوات "تثير الاشمئزاز وحدثت في أوروبا عموما وفي ألمانيا خصوصا قبل سبعين عاما والعثور على دليل لها هنا بيننا، اليوم".