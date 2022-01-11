الصحة الإسرائيلية: 37887 إصابة جديدة بكورونا و247 بحالة خطيرة

شخصت 37887 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، أمس الإثنين، في أعلى معدل إصابات يومية بالفيروس منذ بدء الجائحة، في وقت واصلت الإصابات الخطيرة بالارتفاع مع تسجيل نسب فحوصات موجبة عالية للأسبوع الثاني على التوالي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

ومنذ منتصف الليل حتى العاشرة صباحا سجلت 4726 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الإصابات النشطة إلى 185753 حالة نشطة، ليبلغ الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا بالبلاد 1576780 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 8271 حالة وفاة، منذ الإعلان عن انتشاء الفيروس في البلاد في آذار/ مارس 2020.

ومع تفشي الفيروس بلغ معامل تناقل العدوى (R) 2.05، حيث لوحظ الارتفاع المتواصل بالإصابات الخطيرة والحالات التي بحاجة إلى تسرير، إذ يرقد في مستشفيات البلاد 700، بينهم 247 مصابا بحالة خطيرة و79 مصابا بحالة حرجة و59 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ومع الانتشار الواسع للمتحورة "أوميكرون"، وسعت وزارة الصحة الإسرائيلية بالتعاون مع صناديق المرضى من فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية، أخذ 332993 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 11.38% منها موجبة، وهو أعلى معدل فحوصات موجبة يسجل في البلاد منذ بدء الجائحة.

ومع تشديد إجراءات الحجر الصحي، طلبت وزارة الصحة، أمس الإثنين، من 36817 شخصا الالتزام في الحجر الصحي وغالبيتهم العظمى من طلاب المدارس، وذلك بسبب مخالطة مصاب بفيروس كورونا، وبذلك ارتفع إجمالي من يتواجد بالحجر الصحي في البلاد إلى 148503.

وتلزم الوزارة الطالب بالبقاء بالحجر الصحي لمدة أسبوع والخضوع لفحصين لاكتشاف كورونا، وإذا كانت النتيجة سلبية يمكنه العودة للتعليم الوجاهي بالمدارس، حيث عادت المدارس إلى نظام التعليم عبر "زووم" لمن يتواجد بالحجر الصحي من الطلاب.

ووفقا لمعطيات لوزارة التربية والتعليم، فإن 62645 من الطلاب تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا، علما أن الإصابات بصفوف الطلاب كانت بالأسبوع الماضي 21445 إصابة، ما يعني تضاعف الإصابات بصفوف الطلاب 3 مرات خلال أسبوع، علما أن عدد الطلاب الذين يتواجدون بالحجر الصحي بلغ 94 ألفا.

وشهد الأسبوع الأخير استمرار المنحى التصاعدي للجائحة، بتسجيل 163618 إصابة بالفيروس بارتفاع بنسبة 312.1% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وأيضا تسجيل 232 إصابة خطيرة بارتفاع بنسبة 236.2% ، بينما سجلت 10 وفيات خلال الأسبوع الأخير الذي شهد انخفاضا بالوفيات بنسبة 23.1% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.