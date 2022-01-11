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هزة أرضية بقوة 6.6 تضرب قبرص يشعر بها سكان البلاد

تاريخ النشر: 11/01/2022 - 06:42

هزة أرضية بقوة 6.6 تضرب قبرص يشعر بها سكان البلاد
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم الثلاثاء، جزيرة قبرص وكان على عمق 20 كلم تقريبا في البحر الأبيض المتوسط، حيث شعر بالهزة الأرضية سكان في البلاد، بحسب ما ذكر مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي.

وشعر في الهزة الأرضية العديد من سكان البلاد في مناطق بئر السبع، والقدس، ونهاريا، وبيتح تكفا، وحيفا ورحوفوت، حيث تلقت الشرطة عشرات الاتصالات والبلاغات من مواطنين عن الهزة الأرضية.

وأفاد معهد المسح الجيولوجي والزلزال الأميركية وقوع زلزال بشدة 6.6 قبالة جزيرة قبرص، حيث وقع في الساعة 03:07 فجرا بتوقيت الجزيرة، في عرض البحر على عمق 19.6 كلم وعلى بُعد 48 كلم من مدينة بوليس الساحلية.

ووفقا للمعهد، فإن الاحتمال ضعيف بأن يكون هذا الزلزال قد تسبب بضحايا أو أضرار.

ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار من جراء هذا الزلزال الذي شعر به بقوة سكان الجزيرة، بما في ذلك العاصمة نيقوسيا، واستمرّ لفترة طويلة نسبياً.

ووقع الزلزال في ساعات الفجر الأولى حين كان غالبية سكان الجزيرة نائمين، لكن القلة القليلة التي كانت مستيقظة خرجت إلى الشارع والفزع يتملكها.

وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 1996، أدى زلزال بقوة 6.8 درجات إلى مقتل شخصين وتضرر عشرات المباني في مدينتي بافوس وليماسول الساحليتين.

وفي 10 أيلول/سبتمبر 1953، تسبب زلزال بقوة 6.3 درجات في مقتل 40 شخصا وتدمير مئات المنازل، وبخاصة في منطقة بافوس.

وتقع قبرص في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا، إذ إنها على مقربة من حيث تلتقي الصفيحة التكتونية الأوراسية بتلك الأفريقية.

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#هزة أرضية
#قبرص
#زلزال
#مقياس ريختر

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