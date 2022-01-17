دراسة: الجرعة الرابعة أقل فعالية في مواجهة المتحورة "أوميكرون"

أظهرت الأبحاث الأولية التي أجريت في مستشفى "شيبا" الإسرائيلي، أن الحصول على جرعة رابعة من لقاح فيروس كورونا، توفر حماية محدودة فقط ضد المتحورة "أوميكرون" المنتشر في جميع أنحاء العالم.

وبدأ مستشفى شيبا، الشهر الماضي، في منح جرعة رابعة من اللقاح لأكثر من 270 عاملًا في المجال الطبي - 154 ممن تلقوا لقاح "فايزر - بيونتيك" و120 آخرين تلقوا لقاح "موديرنا".

وأوضح القائمون على الدراسة أن جميع المشاركين في الدراسة "تم تطعيمهم في السابق بثلاث جرعات من لقاح فايزر - بيونتيك".

وبيّنت التجربة السريرية أن كلا المجموعتين أظهرتا زيادة في الأجسام المضادة "أعلى قليلًا" من تلك التي منحتها لهم جرعة اللقاح الثالثة، العام الماضي. لكنها قالت إن زيادة الأجسام المضادة لا تمنع انتشار "أوميكرون".

وفي هذا السياق، قالت مديرة وحدة الأمراض المعدية في المستشفى، البروفيسورة غيلي ريغيف - يوحاي، إنه "على الرغم من زيادة مستويات الأجسام المضادة، فإن الجرعة الرابعة تقدم حماية جزئية فقط ضد الفيروس".

وأوضحت أن "اللقاحات، التي كانت أكثر فعالية ضد المتغيرات السابقة، توفر حماية أقل مقارنة بأوميكرون".

وشددت على أنه "باستخدام البيانات الحصرية لدى مستشفى شيبا عن مرضى أوميكرون في صفوف موظفي المستشفى المشاركين في الدراسة، فإننا نرى أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في الأجسام المضادة بعد اللقاح الرابع - إلا أن هذه الحماية فعالة جزئيًا فقط ضد سلالة أوميكرون، التي تعتبر مقاومة نسبيًا للقاح".

وأثارت النتائج الأولية تساؤلات حول قرار إسرائيل تقديم جرعة معززة ثانية (رابعة بشكل عام) لسكانها الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. وأظهرت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية أن 537 ألفا و419 شخصا تلقوا الجرعة الرابعة في الأسابيع الأخيرة.

من جانبه، قال المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، البروفيسور نحمان آش، إن البحث لا يعني أن حملة التطعيم بالجرعة الرابعة كان قرارا خاطئًا. وأضاف أنه "يعيد مستوى الأجسام المضادة إلى ما كان عليه في بداية الجرعة الثالث"

وأضاف "هذا أمر له أهمية كبيرة، لا سيما بين السكان الأكبر سنا". لكنه استدرك قائلا إن البحث سيؤخذ في الاعتبار بينما تناقش السلطات ما إذا كانت ستوسع حملة التطعيم بالجرعة المعززة الإضافية لتشمل جميع السكان.

وعلى صلة، كشفت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الإثنين، إلى أن وزارة الصحة لا تملك بيانات دقيقة حول نوع المتحورة أو السلالة التي أصيب بها المرضى الذين يرقدون بحالة خطيرة في أقسام كورونا في المشافي الإسرائيلية.

ولفتت القناة إلى أنه على الرغم من مرور نحو خمسة أسابيع على بدء تفشي الموجة الخامسة في الفيروس، لم تتمكن المختبارات التابعة للوزارة من رصد التسلسل الجيني لنوع المتحورة التي أصيب بها الأشخاص الذين يعانون من حالة خطيرة.

وأكدت أن الوزارة تتعامل مع الموضوع بناء على التقديرات المتعلقة بعدد المرضى، مع العلم بأن المتحورة أوميكرون الأصلية، باتت هي السلالة المهيمنة لفيروس كورونا في إسرائيل؛ وليست السلالة الفرعية لأوميكرون BA2، أو المتحورة "دلتا".