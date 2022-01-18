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بسبب تفشي كورونا: واشنطن تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل

تاريخ النشر: 18/01/2022 - 23:31

بسبب تفشي كورونا: واشنطن تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل
مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي في أتلانتا، توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصدرت الهيئة الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، مساء الثلاثاء، تحذيرات للمواطنين الأميركيين أوصتهم من خلالها بالامتناع عن السفر إلى 22 دولة، بينها إسرائيل ومصر والبحرين وقطر وأستراليا وألبانيا والأرجنتين وأوروجواي، وذلك بسبب مخاوف متعلقة بجائحة كورونا.

ورفعت الهيئة تحذيرها من السفر إلى "المستوى الرابع: مرتفع للغاية"، وأبلغت الأميركيين بأن عليهم تجنب السفر إلى تلك الدول، والتي تشمل أيضا بنما وجزر الباهاما وبوليفيا.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة تتعلق بعدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين، وذلك وسط توقعات بأن تبلغ الإصابات في ذروة موجة التفشي الحالية، 100 ألف حالة يومية.

وبعد امتناعها عن نشر المعطيات الجديدة المتعلقة بالجائحة خلال الأيام الثلاثة الماضية، أظهرت بيانات الصحة الإسرائيلية، تسجيل 62,210 إصابة جديدة يوم الأحد الماضي، في حين بلغت الإصابات المسجلة الإثنين، 65,259 حالة.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد لفتت في وقت سابق، الثلاثاء، إلى أن عدد الحالات الخطيرة التي تتلقى العلاج في المشافي من جراء الإصابة بكورونا، ارتفع إلى 498، بينهم 135 مريضا في حالة حرجة و100 مريض يخضعون لتنفس اصطناعي.

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#واشنطن
#الولايات المتحدة
#السفر إلى إسرائيل
#جائحة كورونا

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