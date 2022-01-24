الصحة الإسرائيلية: 67,198 إصابة بكورونا أمس و783 بحالة خطيرة

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، بأنه شُخصت إصابة 67,198 شخصا بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 226,774 فحصا لكورونا، ونسبة الفحوصات الموجبة 29.63%.

وأضافت المعطيات أن 2181 مريضا بكورونا يرقدون في المستشفيات، بينهم 783 حالة خطيرة، و144 منهم يخضعون لتنفس اصطناعي. كذلك يرقد بالمستشفيات 249 مريضا بحالة متوسطة و923 مريضا بحالة طفيفة. وبلغت حصيلة الوفيات 8447 منذ بداية الجائحة.

ودخل إلى حجر صحي، أمس، 34,211 شخصل، ومجموع المتواجدين في الحجر حاليا 187,867 شخصا، فيما عدد مرضى كورونا الحالي 527,223 شخصا. وبلغ معامل تناقل العدوى 1.24.

وخلال الأيام السبعة الأخيرة، أصيب 493,907 أشخاص بكورونا، وكان عدد الحالات الخطيرة 921 مريضا، وتوفي 104 مرضى بكورونا. وبلغ إجمالي المصابين بكورونا منذ بداية الجائحة 1,951,631 شخصا.

وقال الباحث في معهد وايزمان، برفيسور عيران سيغال، لموقع "واينت" الإلكتروني، اليوم، أن موجة متحورة "أوميكرون" في ذروتها حاليا، وأنه "يتوقع خلال الأسبوع الحالي بدء تراجع انتشار الفيروس، وبتنا نرى تراجعا لدى الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما. ولكن يتوقع ارتفاع عدد المرضى في حالة خطيرة. وأقدر أن 3 ملايين شخص أصيبوا بكورونا، وإسرائيل هي رقم 1 في العالم من حيث عدد الإصابات اليومية بكورونا".

وتلقى 598,686 شخصا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا، و4,426,427 شخصا الجرعة الثالثة، و6,061,387 شخصا الجرعة الثانية، و6,685,539 شخصا الجرعة الأولى.