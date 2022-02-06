كورونا بالبلاد: 33374 إصابة جديدة والحالات الخطيرة ترتفع لـ1263

شخصت 33374 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضي، في مؤشر لاستمرار التراجع بالمعدل اليومي للإصابات ومعامل تناقل العدوى، وذلك في الوقت الذي يلاحظ الارتفاع المتدرج بالإصابات الخطيرة التي بحاجة إلى تسرير، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ومنذ منتصف الليل حتى العاشرة صباحا سجلت 6144 إصابة جديدة، وبذلك تبلغ الإصابات النشطة 335727 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في البلاد في آذار /مارس 2020، حوالي 316112 إصابة، بينما وفيات كورونا بلغت 9139.

وعلى الرغم التراجع بالعدوى وانخفاض المنحنى الوبائي، إلا أن وزارة الصحة بالتعاون مع محطات الفحص المتنقلة تواصل إجراء فحوصات كورونا، حيث تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة 115904 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 28.79% منها موجبة، وهو ما يشير إلى أن الفحوصات الموجبة خلال الموجة الخامسة ما زالت مرتفعة.

وبظل الحالة الوبائية يستمر الارتفاع في الحالات التي بحاجة لرعاية صحية، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 2888 مصابا، بينهم 1263 مصابا بحالة خطيرة، و366 مصابا بحالة خطيرة جدا، بينما 291 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وواصل الأسبوع الأخير تسجيل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 381767 إصابة جديدة، بينما شخصت 1222 إصابة خطيرة بارتفاع بنسبة 11.8% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فيما سجلت في الأسبوع الأخير 299 حالة وفاة بكورونا.

وتأتي هذه المعطيات، فيما صادقت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، على إلغاء طلب إبراز "الشارة الخضراء"، باستثناء "الأماكن التي فيها مخاطر إصابة عالية بكورونا".

والأماكن التي لا يزال يطلب فيها إبراز "الشارة الخضراء" هي قاعات الأفراح والمناسبات، والملاهي الليلية، وأماكن عقد مؤتمرات تشمل تقديم وبيع الطعام، أو العروض الثقافية التي لا تقتصر على الجلوس.

كما ألغت الحكومة الإسرائيلية تقييد عدد الموجودين في الأماكن التي تعمل وفق "الشارة الخضراء"، وإلغاء تقييد التجمهرات العامة، وإلغاء طلب أن تكون المسافة بين الطاولات في المطاعم أكثر من متر ونصف.

ويأتي رفع هذه التقييدات إثر الإصابات الواسعة بمتحوّرة أميكرون، وتوقعات ببدء انحسار الموجة الحالية من الإصابات.