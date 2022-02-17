إسرائيل تطلب مساعدة روسية: احتمالات غزو أوكرانيا جدية للغاية

طلبت إسرائيل أمس، الأربعاء، مساعدة روسية من أجل إجلاء مواطنين ودبلوماسيين في حال غزو روسي لأوكرانيا، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن موظفين إسرائيليين رفيعي المستوى، وأن هذا الطلب يدل على أن إسرائيل تنظر بجدية بالغة إلى غزو روسي محتمل، وقد يصل حدّ احتلال أوكرانيا.

وغادر أوكرانيا نحو ثلاثة آلاف مواطن من إسرائيل حتى الآن، ويقدر أنه ما زال يتواجد حوالي عشرة آلاف مواطن في أوكرانيا.

ونقل مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشفيز، الطلب خلال محادثة هاتفية مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وذلك استمرارا للقاء حول الموضوع بين بوغدانوف والسفير الإسرائيلي في موسكو، أليكس بن تسفي، في بداية الأسبوع الحالي.

وقال موظف إسرائيلي رفيع إن إسرائيل تريد التأكد من أنه في حال جرى غزو روسي لأوكرانيا، أن تتوفر لها طرقا لإنشاء ممرات إنسانية برية أو جوية من أجل إجلاء مواطنين ودبلوماسيين.

وفتحت إسرائيل ممثلية دبلوماسية بديلة في مدينة ليفوف في غرب أوكرانيا وبالقرب من الحدود مع بولندا، تحسبا من نشوء حاجة إلى إخلاء سفارتها في كييف بسبب القتال.

وأعدت وزارة الخارجية الإسرائيلية خطة لإجلاء مواطنين إسرائيليين عن طريق البر إلى بولندا ورومانيا ومولدوفا وهنغاريا وسلوفاكيا، وأجرت اتصالات مع هذه الدول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حياط، إن أوشفيز وبوغدانوف بحثا خلال محادثتهما، أمس، العلاقات بين الدولتين والصداقة بينهما، وأن "أوشفيز أشار إلى التزام وقلق إسرائيل على سلامة مواطنيها في أوكرانيا وسلامة الدبلوماسيين الإسرائيليين".