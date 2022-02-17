تقرير: حزب الله وافق على تقدم المحادثات بشأن الحدود البحرية

أبلغ المبعوث الأميركي الخاص بشؤون الطاقة، عاموس هوخشتاين، إسرائيل بأن أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، منح الحكومة اللبنانية موافقته على التقدم في المفاوضات التي تجريها مع إسرائيل، بوساطة أميركية، حول الحدود البحرية بين الدولتين، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس.

واعتبر مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي أن موافقة حزب الله تمهد الطريق نحو توقيع اتفاق مع لبنان من أجل حل النزاع حول تحديد الحدود البحرية، وتنظيم تقاسم الأرباح المتوقعة من آبار الغاز الواقعة في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين الدولتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن نصر الله وضع عددا من الشروط، "يُبدي الجانبان استعدادا لقبولها". وتبلغ مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها 530 كيلومترا مربعا، ويطالب الجانبان بالسيادة عليها.

وفي حال جرى التوصل إلى اتفاق، فإن شركات طاقة دولية التي ستحصل على حقوق تنقيب واستخراج الغاز الطبيعي من هذه المنطقة، ستتمكن من بدء العمل فيها بعد توقف لعدة سنوات بسبب الخلاف حول هذه المنطقة البحرية.

ويتوقع أن يقرر وسيط يكون مقبولا على جميع الأطراف، حجم الأرباح التي ستحصل عليها كل واحدة من الدولتين، وسيكون هذا الوسيط مسؤولا عن الإشراف على تحويل الأموال والغاز التي ستستحقها كل واحدة من الدولتين.



هوخشتاين يجتمع بالرئيس اللبناني (أرشيفية - وزارة الخارجية الأميركية)

وبحسب تقديرات مسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي، فإن حزب الله معني بالتوصل إلى اتفاق حول الحدود البحرية، واعتبروا أن حزب الله رفض التوصل إلى اتفاق كهذا في الماضي لأنه سيمنعه من العمل ضد إسرائيل في المستقبل، لأنه بنى قدرات هجومية في المنطقة البحرية، وفقا للصحيفة.

وتعتبر إسرائيل أنه حتى من دون التزام رسمي بالاتفاق من جانب حزب الله، فإن الأرباح الكبير التي ستحصل عليها لبنان من استخراج الغاز، ستجعل حزب الله يمتنع عن استهداف آبار الغاز الإسرائيلية في حالة الحرب، أو أنه سيدرس خطواته على الأقل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن في أعقاب تولي هوخشتاين منصبه واستئناف المحادثات، في أيار/مايو الماضي، أصبح هذا الموضوع مطروحا في مرتبة عالية على الأجندة الأميركية، على إثر إصرار الولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق سيساعد في تخفيف أزمة الطاقة في لبنان، وأن الأميركيين يعتقدون أنه ذلك سيؤثر على الاستقرار الأمني في المنطقة.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن حزب الله رفض منح الحكومة اللبنانية دعما في هذا الموضوع، تحسبا من أن موافقته ستفسر أنها محاولة تطبيع لبنان علاقات مع إسرائيل، أو أن يشكل اتفاقا كهذا اعترافا بسيادة إسرائيل على جزء من المنطقة البحرية.

وبحسب الصحيفة، فإن مندوبين دوليين التقوا مؤخرا مع مندوبين لبنانيين يتماهون مع حزب الله، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات حول المنطقة البحرية المتنازع عليها، وأن تكون هذه التفاهمات مقبولة على حزب الله من دون تفسير ذلك على أنه تغيير في الموقف الإسرائيلي

وكان نصر الله قد تطرق إلى هذا الموضوع خلال مقابلة مع التلفزيون الإيراني، وقال إن تحديد الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل هو قضية اقتصادية ضمن مسؤولية الحكومة اللبنانية، وحزب الله ليس طرفا فيها. واعتبر هوخشتاين ولبنان وإسرائيل أقوال نصر الله أنها مصادقة من جانبه للتقدم نحو اتفاق، وفقا للصحيفة.