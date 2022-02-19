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غانتس: أي اتفاقية مع إيران مشروطة برقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تاريخ النشر: 19/02/2022 - 22:31

غانتس: أي اتفاقية مع إيران مشروطة برقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، ونائبة الرئيس الأميركي، كاملا هاريس
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

التقى وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، بنائبة الرئيس الأميركي، كاملا هاريس، مساء السبت، على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونيخ للأمن، وكان محور اللقاء، الملف النووي الإيراني الذي يتقدّم نحو إبرام صفقة وفق تقديرات إسرائيلية.

وقال غانتس لهاريس إنه "من المهم جدًا في أي اتفاقية مع إيران أن تكون مراقبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومواصلة التحقيقات وعدم إغلاق الملفات المفتوحة".

وفي نهاية لقائهما كتب غانتس تغريدة على حسابه في "تويتر": "عقدت مساء اليوم، لقاءً هاما وجيدا مع نائبة الرئيس الأميركي، كاملا هاريس، وتمحور اللقاء حول العلاقات الإستراتيجية والتعاون بين الدول التي تساهم في أمن المنطقة وأمن إسرائيل".

وشكر غانتس الرئيس الأميركي، جو بايدن، "لالتزام الولايات المتحدة، بمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، وأنه من المهم أن تلزم أي اتفاقية مع إيران برقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقدّرت الحكومة الإسرائيلية أن القوى الكبرى ستتوصّل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرت المراسلة السياسية لهيئة البثّ الرسمية، غيلي كوهين، مساء، الجمعة.

وقال مسؤول إسرائيلي للقناة "رغم عدم الاتفاق على كافة المواضيع، إلا أنّ التوجّه (الدولي) هو التسوية مع إيران".

وتأمل إسرائيل في أن يكون رفع العقوبات عن إيران تدريجيًا، لكنّ المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن الولايات المتحدة "ستشجّع" الشركات التجارية على إبرام صفقات مع إيران.

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