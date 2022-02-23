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هرتسوغ يؤكد أنه سيزور تركيا ويلتقي إردوغان في آذار

تاريخ النشر: 23/02/2022 - 12:08

هرتسوغ يؤكد أنه سيزور تركيا ويلتقي إردوغان في آذار
هرتسوغ في الحرم الإبراهيمي، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي (مكتب الصحافة الحكومي)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أكد الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، عزمه القيام بزيارة رسمية إلى تركيا، الشهر المقبل، حيث سيلتقي مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان.

وقال هرتسوغ، في خطاب خلال "مؤتمر إسرائيل للمناخ" الذي تنظمه صحيفة "هآرتس" والجامعة العبرية في القدس، إنه "سأزور الشهر المقبل جاراتنا على شواطئ البحر المتوسط، اليونان وقبرص وتركيا، وسألتقي مع زعمائها". وأضاف أنه "إلى جانب هؤلاء، أحافظ على علاقة قريبة ودافئة مع القيادة في مصر والأردن والإمارات والسلطة الفلسطينية. وأعتزم تجنيدهم جميعا إلى شراكة إقليمية في مواجهة أزمة المناخ".

ويأتي تصريح هرتسوغ بعد فترة بدت فيها العلاقات بين إسرائيل وتركيا تتحسن. وأعلن إردوغان، الشهر الماضي، أنه سيلتقي هرتسوغ "من أجل فتح صفحة جديدة في العلاقات المتوترة" بين الدولتين. كذلك جرت اتصالات هاتفية بينهما، وبين إردوغان ورئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت.

وأضاف هرتسوغ أن "أزمة المناخ هي أزمة عالمية، ونحن في الشرق الأوسط علينا أن ندركها في المستوى الإقليمي لأن التأثير دراماتيكي. ويدركون في العالم كله أن هذه حالة طوارئ. والأمر الواضح هو أنه ليس بالإمكان مواجهة هذا التحدي بشكل فردي وكل دول لوحدها. وتوجد أمامنا فرصة بحجم تاريخي، وأقصد تعاونا إقليميا في مكافحة أزمة المناخ. وباستعارة تعبير معروف، أنا مؤمن بأنه حان الوقت لـ’شرق أوسط متجدد’".

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#إسرائيل
#تركيا
#يتسحاق هرتسوغ
#رجب طيب إردوغان
#أزمة المناخ

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