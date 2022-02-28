5 آلاف يهودي أوكراني يتقدمون بطلبات للهجرة إلى إسرائيل

أكدت الوكالة اليهودية، اليوم الإثنين، أن أكثر من خمسة آلاف أوكراني سعوا للحصول على استفسارات حول الانتقال إلى إسرائيل بعدما بدأت روسيا، الخميس الماضي عملية عسكرية في اوكرانيا.

وبحسب متحدثة باسم الوكالة التي خصصت خطا ساخنا لتقديم المساعدة لليهود الراغبين في الهجرة، فإنها تلقت الأسبوع الماضي أكثر من خمسة آلاف طلب بهذا الخصوص.

وقالت المتحدثة إن الوكالة نشرت موظفيها في ست محطات أقيمت عند النقاط الحدودية الأوكرانية مع دول بولندا ومولدوفا ورومانيا والمجر، لتقديم المشورة.

وفي بيان لها مطلع الأسبوع الجاري، قالت الوكالة إن المحطات تلك "تهدف إلى تقديم المساعدة الفورية للمهاجرين المتوقعين بسبب الحرب في أوكرانيا" على أن يتم زيادة أعداد الموظفين وفق ما تقتضي الحاجة.

ووفقا للقانون الإسرائيلي، يحق لليهود وأبنائهم وأحفادهم وأزواجهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية بمجرد قدومهم إلى البلاد.

وتوكل مسؤولية تقييم طلبات الهجرة والموافقة عليها من عدمها إلى مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن نحو ألفي إسرائيلي غادروا أوكرانيا بالفعل منذ الخميس الماضي، بينما بقي حوالى 6 آلاف على أراضيها.

وتتماشى هذ الطلبات مع خطة الطوارئ التي أعدتها الحكومة الإسرائيلية من أجل استقدام يهود أوكرانيا وتوطينهم في البلاد، علما أن تعداد الجالية اليهودية هناك يبلغ نحو 200 ألف.

وتتواجد مختلف الوزارات الحكومية والهيئات الإسرائيلية على أهبة الاستعدادات لأي طارئ في أوكرانيا الذي من شأنه أن يستدعي إلى القيام بعملية سريعة يتم خلالها استقدام الآلاف اليهود أسبوعيا.

وبادرت إلى خطوة التخطيط لاستقدام يهود أوكرانيا وزيرة الهجرة والاستيعاب، بنينا تامانو شطا، التي ترأست أيضا جلسات المباحثات الطارئة، التي شارك بها وزير الشتات نحمان شاي، والمدير العام لوزارة الإسكان أفياد فريدمان، ورئيس قسم عمليات الجيش الإسرائيلي أهارون هاليفا، وممثلون عن اتحاد الفنادق وقيادة الجبهة الداخلية، وسلطة السكان، وسلطة المطارات، وهيئات أخرى.

وأصدرت وزارة الاستيعاب التي تشرف على خطة استقدام يهود أوكرانيا الأسبوع الماضي دعوات للفنادق في البلاد لاستقبال الضيوف دون تحديد الغرض، وبموجب الخطة الحكومية فإنه من المتوقع أن يتم استقدام نحو 5 آلاف يهودي من أوكرانيا.