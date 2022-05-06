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الأردن والإمارات يدينان عملية إلعاد

تاريخ النشر: 06/05/2022 - 22:53

الأردن والإمارات يدينان عملية إلعاد
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أدان الأردن والإمارات، الجمعة، عملية إلعاد، التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 3 آخرين بجراح خطيرة.

ففي الأردن، حذّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، هيثم أبو الفول، من خطر تصاعد دوامة العنف المُدانة "التي باتت تتصاعد ضد المدنيين في فلسطين وإسرائيل، وتنذر بما هو أسوأ".

وأشار أبو الفول، في تصريحٍ لوكالة الأنباء الأردنية ("بترا")، أن تصاعد العنف والتوتر "مؤشرٌ خطير، وأن التهدئة الشاملة التي عمل الجميع من أجلها بدأت تتصدع في بيئةٍ من اليأس تؤجج التطرف ويُغذيها غياب أفقٍ سياسيِ حقيقي".

وتابع أبو الفول أنّ العنف ضد المدنيين "لن يُسهم إلا في زيادة التصعيد الذي سيدفع ثمنه الجميع".

بينما أجرى وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، اتصالا هاتفيًا بنظيره الإسرائيلي، يائير لبيد، أدان خلاله العملية.

وذكرت الخارجية الإسرائيلية في بيان أنّ إدانة بن زايد جاءت بشكل "حازم وحادّ".

وقدّم بن زايد تعازيه لأسر القتلى الإسرائيليين، وقدّم التهاني لإسرائيل بمناسبة يوم "استقلالها".

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#الأردن
#الإمارات
#إسرائيل
#إلعاد

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