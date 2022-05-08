الصحة الإسرائيلية: 1773 إصابة جديدة بكورونا و132 بحالة خطيرة

شخصت 1773 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، أمس السبت، فيما واصلت الفحوصات الموجبة بالتراجع بظل استمرار الانخفاض بالإصابات الخطيرة والحالات التي بحاجة إلى تسرير، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ومنذ منتصف الليل حتى السابعة صباحا سجلت 185 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك بلغت الحصيلة التراكمية للحالات النشطة 16337 إصابة نشطة. لكن عدد الأشخاص المتواجدين في حجر صحي 24530.

وأظهرت إحصاءات وزارة الصحة أن الإجمالي التراكمي للإصابات التي سجلت في البلاد منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020، بلغ 4091263 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 10741 حالة وفاة دون أن تسجل وفيات بكورونا خلال نهاية الأسبوع.

ورغم انحسار الجائحة، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة، إجراء الفحوصات لاكتشاف كورونا، حيث تم، أمس السبت، أخذ 40745 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 5.02% منها موجبة.

ومع تراجع العدوى والإصابة، يلاحظ الاستمرار بالتراجع في الحالات التي بحاجة إلى تسرير، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 459 مصابا بينهم 132 بحالة خطيرة بينما 54 مصابا بحالة خطيرة جدا، فيما تم ربط 53 مصابا بأجهزة التنفس.

إلى ذلك، أظهرت الإحصاءات استمرار التراجع بالمعدل الأسبوعي في إصابات ووفيات كورونا، حيث سجلت 14083 إصابة بكورونا بالأسبوع الأخير بانخفاض بنسبة 33.2% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فيما شخصت 73 إصابة خطيرة بانخفاض بنسبة 35.4%، بينما أعلن عن وفاة 6 أشخاص تأثرا بإصابتهم بالفيروس بانخفاض بنسبة 71.4%.

وتلقى حتى اليوم 8036604 شخصا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا، بعد أن تلقى 4489086 شخصا الجرعة الثالثة، علما أن 6136695 شخصا تلقوا الجرعة الثانية، بينما 6707311 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.