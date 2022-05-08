  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الصحة الإسرائيلية: 1773 إصابة جديدة بكورونا و132 بحالة خطيرة

تاريخ النشر: 08/05/2022 - 10:28

الصحة الإسرائيلية: 1773 إصابة جديدة بكورونا و132 بحالة خطيرة
الفحوصات الموجبة تواصل الانخفاض (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شخصت 1773 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، أمس السبت، فيما واصلت الفحوصات الموجبة بالتراجع بظل استمرار الانخفاض بالإصابات الخطيرة والحالات التي بحاجة إلى تسرير، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ومنذ منتصف الليل حتى السابعة صباحا سجلت 185 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك بلغت الحصيلة التراكمية للحالات النشطة 16337 إصابة نشطة. لكن عدد الأشخاص المتواجدين في حجر صحي 24530.

وأظهرت إحصاءات وزارة الصحة أن الإجمالي التراكمي للإصابات التي سجلت في البلاد منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020، بلغ 4091263 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 10741 حالة وفاة دون أن تسجل وفيات بكورونا خلال نهاية الأسبوع.

ورغم انحسار الجائحة، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة، إجراء الفحوصات لاكتشاف كورونا، حيث تم، أمس السبت، أخذ 40745 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 5.02% منها موجبة.

ومع تراجع العدوى والإصابة، يلاحظ الاستمرار بالتراجع في الحالات التي بحاجة إلى تسرير، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 459 مصابا بينهم 132 بحالة خطيرة بينما 54 مصابا بحالة خطيرة جدا، فيما تم ربط 53 مصابا بأجهزة التنفس.

إلى ذلك، أظهرت الإحصاءات استمرار التراجع بالمعدل الأسبوعي في إصابات ووفيات كورونا، حيث سجلت 14083 إصابة بكورونا بالأسبوع الأخير بانخفاض بنسبة 33.2% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فيما شخصت 73 إصابة خطيرة بانخفاض بنسبة 35.4%، بينما أعلن عن وفاة 6 أشخاص تأثرا بإصابتهم بالفيروس بانخفاض بنسبة 71.4%.

وتلقى حتى اليوم 8036604 شخصا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا، بعد أن تلقى 4489086 شخصا الجرعة الثالثة، علما أن 6136695 شخصا تلقوا الجرعة الثانية، بينما 6707311 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

بودكاست عرب 48

#كورونا في إسرائيل
#فيروس كورونا
#مستجدات كورونا
#فحوصات موجبة
#وفيات كورونا

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اعتقال منفذي عملية إلعاد قرب مدينة روش هعاين
اعتقال منفذي عملية إلعاد قرب مدينة روش هعاين

2022-05-08

تحليلات إسرائيلية: اغتيال السنوار سيؤدي لحرب لا تغير واقع غزة
تحليلات إسرائيلية: اغتيال السنوار سيؤدي لحرب لا تغير واقع غزة

2022-05-08

الاحتلال يمدد الإغلاق على الضفة ومعابر غزة حتى الإثنين
الاحتلال يمدد الإغلاق على الضفة ومعابر غزة حتى الإثنين

2022-05-07

الأكثر قراءة

استمرار عمليات البحث عن المنفذين لعملية إلعاد

استمرار عمليات البحث عن المنفذين لعملية إلعاد

2022-05-07
مصر: مقتل ضابط و10 جنود في هجوم شرق قناة السويس

مصر: مقتل ضابط و10 جنود في هجوم شرق قناة السويس

2022-05-07
انفجار فندق في هافانا: 26 قتيلا وأعمال بحث عن مفقودين

انفجار فندق في هافانا: 26 قتيلا وأعمال بحث عن مفقودين

2022-05-07
الاحتلال يهدم منزل الأسير عمر جرادات بالسيلة الحارثية

الاحتلال يهدم منزل الأسير عمر جرادات بالسيلة الحارثية

2022-05-07
مقتل امرأة على يد ابنها قرب حيفا

مقتل امرأة على يد ابنها قرب حيفا

2022-05-07