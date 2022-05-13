  2. إسرائيليات
  3. أخبار

استقالة المستشارة السياسية لبينيت بسبب خلافات مع قادة حزبه

تاريخ النشر: 13/05/2022 - 15:54

استقالة المستشارة السياسية لبينيت بسبب خلافات مع قادة حزبه
مئير خلال لقاء بينيت والسيسي (أرشيفية - مكتب الصحافة الحكومي)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أعلنت شيمريت مئير، المستشارة السياسية لرئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، أنها قررت الاستقالة من منصبها، بعد قرابة سنة من تعيينها في المنصب. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن استقالة مئير جاءت في ذروة توتر العلاقات بينها وبين مستشارين ومسؤولين محيطين ببنينيت، خاصة وأنها كانت أكثر المقربين منه. ولن يتم تعيين أحد مكانها، وستنقل صلاحياتها إلى مجلس الأمن القومي.

وكانت مئير شريكة مركزية في ما يوصف بـ"تغيير صورة بينيت"، ومحاولته أن يتحول من رئيس حزب يميني إلى شخصية رسمية وموحِدة" في المجتمع الإسرائيلي. وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه في حزب "يمينا" حملوا مئير مسؤولية تفكك هذا الحزب واستقالة عضو الكنيست عيديت سيلمان من منصب رئيسة الائتلاف. "فالخطوات التي كانت غايتها جعل بينيت شخصية مركزية ومعتدلة أدت إلى انعدام الثقة تجاهه من جانب شركائه في الحزب، الذي خاب أملهم من إهماله الخط اليميني المتشدد الذي بفضله انتخبوا للكنيست"، وفقا لصحيفة "هآرتس".

وكتبت مئير في رسالة استقالتها إلى بينيت أنها ستنهي مهامها مطلع حزيران/يونيو المقبل. وأضافت أنه "خلال السنة الأخيرة جمعت قواي كلها من أجل مساعدتك في المجال السياسي وبشكل عام، في بناء العلاقات الجيدة مع إدارة بايدن، وتعزيز العلاقة مع دول عربية، القريبة والبعيدة، وبتمثيل جيد لإسرائيل في المسرح الدولي، والأهم – تحقيق أهداف سياسية هامة لا مجال هنا لشرحها بالتفصيل، وبضمنها خطوة سياسية هامة للغاية مؤخرا فقط".

وقال بينيت إنه استجاب بأسف لطلب مئير الاستقالة، وكتب أن "شيمريت ساهمت كثيرا في دفع مكانة دولة إسرائيل السياسية، وبناء علاقات متميزة مع الإدارة الأميركية، ومنع فتح قنصلية (أميركية) في القدس، وتعزيز العلاقات مقابل دول أوروبا، والازدهار السياسي مقابل الدول العربية المعتدلة، والنضال الدبلوماسي ضد إيران. وساعدت شيمريت بمهنية وإخلاص وساعدت في مواجهة مواضيع سياسية – أمنية الأكثر تعثيدا ونعومة".

يشار إلى أن تعيين مئير، التي كانت تعمل كصحافية ومحللة لشؤون العالم العربي في وسائل إعلام إسرائيلية، فاجأ المؤسسة السياسية الإسرائيلية، خاصة أنها، مثل بينيت، لم تكن تملك أي خبرة سياسية تذكر. لكن بينيت ومئير تمكنا من تعزيز العلاقة مع إدارة بايدن، بسبب العلاقة المتوترة التي سادت بين الرئيس الأميركي بايدن وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق ورئيس المعارضة حاليا، بنيامين نتنياهو.

بودكاست عرب 48

#حزب "يمينا" نفتالي بينيت
#شيمريت مئير
#مستشارة سياسية

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تحقيق الجيش الإسرائيلي: احتمال مقتل الشهيدة أبو عاقلة برصاصة أطلقها جندي
تحقيق الجيش الإسرائيلي: احتمال مقتل الشهيدة أبو عاقلة برصاصة أطلقها جندي

2022-05-13

الصحة الإسرائيلية: معامل تناقل عدوى كورونا يتجاوز 1
الصحة الإسرائيلية: معامل تناقل عدوى كورونا يتجاوز 1

2022-05-13

بينيت وشاكيد يسعيان لتشكيل ميليشيا يمينية مستقلة داخل الشرطة
بينيت وشاكيد يسعيان لتشكيل ميليشيا يمينية مستقلة داخل الشرطة

2022-05-13

الأكثر قراءة

محامي عائلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة: رفضنا تقييدات السلطات الإسرائيلية خلال الجنازة

محامي عائلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة: رفضنا تقييدات السلطات الإسرائيلية خلال الجنازة

2022-05-12
وزير إسرائيلي: مصداقية إسرائيل لا تسمح بالتحقيق باغتيال أبو عاقلة

وزير إسرائيلي: مصداقية إسرائيل لا تسمح بالتحقيق باغتيال أبو عاقلة

2022-05-12
الصحافية الناجية شذى حنايشة: الاحتلال استهدف شيرين أبو عاقلة والصحافيين بجنين

الصحافية الناجية شذى حنايشة: الاحتلال استهدف شيرين أبو عاقلة والصحافيين بجنين

2022-05-12
عبّاس بتشييع الجثمان: الاحتلال مسؤول عن اغتيال أبو عاقلة ونرفض تحقيقا مشتركا

عبّاس بتشييع الجثمان: الاحتلال مسؤول عن اغتيال أبو عاقلة ونرفض تحقيقا مشتركا

2022-05-12
القدس المحتلة: إعلان الإضراب الشامل الجمعة بالتزامن مع جنازة أبو عاقلة

القدس المحتلة: إعلان الإضراب الشامل الجمعة بالتزامن مع جنازة أبو عاقلة

2022-05-12