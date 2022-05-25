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الاحتلال يعلن عن "عين العوجا" محمية طبيعية

تاريخ النشر: 25/05/2022 - 09:46

الاحتلال يعلن عن "عين العوجا" محمية طبيعية
"عين العوجا" ممتدة على مساحة 22 ألف دونم (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن منطقة "عين العوجا" قرب أريحا محمية طبيعية، بهدف السيطرة على أراضيها، وهي أكبر منطقة فلسطينية بالضفة الغربية يعلن عنها الاحتلال محمية طبيعية منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو في منتصف تسعينيات القرن الماضي.

وأفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء، أن ما يسمى رئيس الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، فارس عطيلة، وقع في شهر نيسان/أبريل الماضي، على أمر عسكري يقضي وضع اليد وإعلان السيطرة على منطقة "عين العوجا"، قرب أريحا، والإعلان عنها محمية طبيعية وذلك بغية السيطرة على أراضيها تمهيدا لمصادرتها.

ووفقا للصحيفة، فإن منطقة "عين العوجا" الممتدة على مساحة 22 ألف دونم، ربع أراضيها ملكية خاصة للفلسطينيين، بينما 75% من مساحتها مصنفة على أنها "أراضي دولة"، بحسب تسجيلات سلطات الاحتلال.

ويقيد الإعلان والأمر الصادر عن الإدارة المدنية الاستخدام المسموح به للأرض، حتى تلك الأراضي بمليكة خاصة، كما يضع ذلك مسطحات الأراضي الفلسطينية في المنطقة في دائرة مخططات التهويد والاستيطان.

وعمدت سلطات الاحتلال على مر عقود الإعلان عن مئات الآلاف من الدونمات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أنها محميات طبيعية، وبدأت في فرض الحظر والتقييدات عليها وحولتها لأغراض استيطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد توقيع اتفاقية أوسلو، امتنعت سلطات الاحتلال عن الإعلان عن محميات طبيعية جديدة في الضفة الغربية، لكن في يناير/ كانون الثاني 2020، عندما شغل نفتالي بينيت منصب وزير الأمن الإسرائيلي، وافق على إعلان سبع محميات، أكبرها محمية العوجا، ولكن ذلك كان يتطلب موافقة رئيس الإدارة المدنية الذي وقع على ذلك فقط في شهر نيسان/أبريل الماضي.

وتعليقا على ذلك، قالت حركة "السلام الآن"، في بيان، إن الإعلان عن السيطرة على المحمية ليس هدفه الحفاظ عليها بقدر أن المسألة مرتبطة بالاستيلاء على الأرض، وأن المحميات الطبيعية تعد إحدى الأدوات العديدة التي تستخدمها إسرائيل لنزع ملكية الفلسطينيين عن أراضيهم".

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