انتخاب أرنون بار دافيد رئيسا للهستدروت لولاية ثانية

أنتخب أرنون بار دافيد، رئيسا للهستدروت لولاية ثانية وحصل على 78% من الأصوات بفوزه بفارق واسع على منافسه عوفر عيني، بحسب ما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية للهستدروت، اليوم الأربعاء.

وبحسب النتائج، فقد حصل بار دافيد على حوالي 78% من الأصوات بفارق حوالي 140 ألف صوت عن منافسه عيني الذي حصل على 22% من الأصوات.

ومارس أكثر من 254 ألف صاحب حق تصويت، بمن فيهم العمال والمتقاعدون، حقهم في التصويت لمؤسسات الهستدروت المنتخبة، التي أجريت لأول مرة رقميا، حيث بلغت نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات التي جرت لهيئات الهستدروت ومجالس نعمات 42.3%.

وصادقت لجنة الانتخابات المركزية للهستدروت المركبة من 25 ممثلا وممثلة عن جميع القوائم على نتائج الانتخابات، التي تم الإعلان عنها وعرضها من قبل رئيس اللجنة، المحامي أوري كيدار، ومدير عام لجنة الانتخابات ناحوم أسيد.

وأظهرت نتائج الانتخابات لهيئات الهستدروت والتي تضم ممثلين عن القوائم المختلفة الممثلين من خلال 2001 ممثل وممثلة، فوز قائمة "عوجنيم" برئاسة أرنون بار دافيد، بـ78.3% من الأصوات، بينما فازت قائمة "كولانو سيلاع" برئاسة عوفر عيني بـ21.7% من الأصوات.

أما انتخابات مجالس نعمات التي تضم ممثلين عن مختلف القوائم، كانت النتائج على النحو التالي: حصلت قائمة "عوجانيم" برئاسة بار دافيد على 78.61% من الأصوات، حيث أن المرشحة لمنصب رئيسة نعمات من قبل القائمة هي حاجيت بيئير.

أما قائمة "كولانو سيلع" برئاسة عوفر عيني فقد حصلت على 21.39% من الأصوات.

وأجريت انتخابات الهستدروت لأول مرة من خلال النظام المحوسب، وذلك في أكثر من 2000 محطة اقتراع رقمية التي استبدلت بطاقات وصناديق الاقتراع، وبذلك كانت انتخابات الهستدروت، هي الانتخابات الأولى الرقمية والمحوسبة التي تجرى في إسرائيل.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميا والمصادقة على نتائج الانتخابات بغضون الأسابيع القريبة، وذلك بموجب البند رقم 6 من قانون انتخابات الهستدروت، بما في ذلك، تقسيم المقاعد، ومجالس نعمات، ومجالس الألوية في الهستدروت.