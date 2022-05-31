دبلوماسي صيني يهدد بخفض العلاقات مع إسرائيل بسبب تايوان

هدد دبلوماسي في السفارة الصينية في تل أبيب أمس، الإثنين، أن بلاده ستخفض مستوى العلاقات مع إسرائيل، بعد مقابلة مع وزير خارجية تايوان، نشرتها صحيفة "جيروزاليم بوسط".

وطالب الدبلوماسي الصيني بشطب المقابلة مع وزير الخارجية التايواني من الموقع الإلكتروني للصحيفة، وذلك في اتصال هاتفي مع رئيس تحرير "جيروزاليم بوست"، يعقوب كاتس، الذي أجرى المقابلة، وإلا فإن الصين ستخفض مستوى علاقاتها مع إسرائيل وتقاطع الصحيفة.

وكتب كاتس في تويتر، أمس، أنه "تلقيت اتصالا من السفارة الصينية في إسرائيل. ويتضح أن عليّ شطب التقرير أو أنهم سيقطعون العلاقات مع الصحيفة ويخفضوا مستوى العلاقات مع إسرائيل. ولا داعي للقول إن التقرير لن يشطب".

وقال وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، في المقابلة إن بلاده تخشى غزو صيني محتمل. وأضاف أن "الصين هي دولة استبدادية ويقومون بأعمال تجارية من خلال نظرة فلسفية مختلفة. وهم يستخدمون أحيانا التجارة مع دول أخرى كسلاح. ورأيناهم يفعلون ذلك مع ليتوانيا والتشيك وأستراليا".

وأضاف الوزير التايواني أنهم "يحاولون القيام بذلك مع تايوان أيضا. علينا أن نكون حذرين جدا وعدم السماح لعلاقات كهذه أن تؤثر على أمننا القومي. وعلى حد علمي، فإن موضوع الأمن القومي في إسرائيل موجود في مرتبة عالية في سلم أولوياتها".

وتابع الوزير التايواني أنه "عندما تتعامل إسرائيل مع الصين يحظر عليكم الموافقة مسبقا على شروط مسبقة، لأنكم ستخسرون في هذه الحالة وليس مهما ما سيحدث. وعليكم أن تكونوا حذرين. فقد قال لي دبلوماسي أميركي رفيع إنه إذا عبرت الصين عن غضب تجاهك، فيبدو أنك تفعل شيئا ما صائب".

يشار إلى أنه تربط إسرائيل علاقات قوية مع الصين، التي فازت شركات فيها بإقامة مشاريع بنية تحتية كبيرة في إسرائيل، وبضمنها ميناء حيفا الجديد الذي بنته وتديره شركة صينية. كما أن هذه العلاقات تسببت بتوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة.