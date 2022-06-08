4585 إصابة جديدة بكورونا: تحذير من موجة سادسة وتوجه لجرعة خامسة

سجلت 4585 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتوفي 3 أشخاص تأثرا بإصابتهم بالفيروس، أمس الثلاثاء، فيما يواصل معامل تناقل العدوى بالارتفاع، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في نتائج الفحوصات الموجبة، في وقت تتوالى التحذيرات التي لا تستبعد انتشار موجة سادسة للجائحة، مع تجدد المشاورات بشأن إمكانية إعطاء جرعة خامسة ضد الفيروس، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

ومنذ منتصف الليل وحتى الرابعة فجرا، شخصت 126 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك ارتفع إجمالي الحالات النشطة إلى 19221 حالة نشطة، بينما إجمالي الإصابات التي سجلت في البلاد منذ تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020، بلغ 4161973 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا 10867 حالة وفاة.

وفي مؤشر لانتشار الفيروس واحتمال لموجة سادسة، لوحظ الارتفاع المتدرج في الحالات التي بحاجة إلى تسرير، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 325 مصابا، بينهم 89 مصابا بحالة خطيرة، و21 مصابا بحالة خطيرة جدا، بينما 18 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت 155 إصابة بالطفيفة.

ومع انتشار الفيروس، وسعت وزارة الصحة الإسرائيلية من فحوصات كورونا وجددت عمل محطات الفحص المتنقلة، حيث أخذت خلال الـ24 ساعة الماضية، 25349 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 20.38% منها موجبة، في مؤشر لاستمرار الارتفاع بالنتائج مع استمرار ارتفاع معامل تناقل العدوى الذي بلغ 1.19.

ويواصل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا بالارتفاع، حيث سجلت 19019 إصابة جديدة خلال الأسبوع الأخيرة بارتفاع بنسبة 27.7% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فيما شخصت 67 إصابة خطيرة بارتفاع بنسبة 45.7%، بينما أعلن عن وفاة شخصين تأثرا بإصابتهما بالفيروس.

وفي أعقاب الارتفاع بالعدوى والإصابة بكورونا، يعقد طاقم وزارة الصحة المكلف بالتعامل مع الأوبئة، اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لبحث إمكانية البدء في إعطاء جرعة خامسة للمسنين والذين يعانون من أمراض مزمنة، في الوقت نفسه، ستوصي وزارة الصحة كبار السن والأشخاص المعرضين للخطر بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.

كما سيناقش الطاقم أيضا إعطاء جرعة ثالثة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين5 سنوات إلى 12 سنة، على أن تكون الجرعة مخصصة لمن يريد ذلك ولن تكون إلزامية وتطبيق التزام التطعيم في الجرعتين الثانية والثالثة للطواقم الطبية.