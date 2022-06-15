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أوكرانيا تطلب قرضا من إسرائيل بمبلغ 500 مليون دولار

تاريخ النشر: 15/06/2022 - 12:45

أوكرانيا تطلب قرضا من إسرائيل بمبلغ 500 مليون دولار
بينيت (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قدمت الحكومة الأوكرانية طلبا رسميا للحكومة الإسرائيلية للحصول على قرض بشروط جيدة بمبلغ 500 مليون دولار، مبررة ذلك بأن القرض سيساعد اقتصادها الذي تضرر بشدة خلال فترة الحرب التي شنتها روسيا ضدها.

وجاء طلب الحكومة الأوكرانية من أجل الحصول على القرض من خلال رسالة رسمية قدمها السفير الأوكراني في إسرائيلي، ييفغن كورنيتشوك، إلى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، باسم رئيس الحكومة الأوكراني، دنيس شميكال، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الأربعاء.

ونقل "واينت" عن كورنيتشوك قوله إن "هذا ليس مبلغا كبيرا بالنسبة لدولة إسرائيل، وآمل أن يدرس رئيس الحكومة نفتالي بينيت الطلب بصورة إيجابية".

وعقب مكتب بينيت بالقول إنه "تلقينا رسالة السفير الأوكراني، وسيتم الرد عليها بعد دراسة الموضوع".

ويشار إلى أن اليابان منحت أوكرانيا قرضا بمبلغ 600 مليون دولار، وألمانيا منحتها قرضا بمبلغ 300 مليون دولار، كما منحتها كندا قرضا بمبلغ 800 مليون دولار.

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#إسرائيل
#قرض
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